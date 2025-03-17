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寶林茶室食物中毒6死案開庭 負責人「不認罪」但願和解

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

連鎖速食餐廳「寶林茶室食物中毒風暴造成6死多人受傷，檢察官偵辦，依過失致死、過失傷害、違反食安法等罪起訴負責人黎仿軒共5人；台北地院今傳喚黎出庭，黎不認罪，但表示有和解意願，但未對和解金表態。

法官詢問和解事宜，黎仿軒的委任律師表示，和解事項有簽保密條款，不方便對外透露；店長王順德庭稱每個月有能力付5、6千元；餐廳主廚周日豪、阮姓實習生2人表示沒有能力賠償，可能要靠公司處理等。

2024年3月發生的「寶林茶室」中毒事件，造成6死27傷，檢方認定，分店人員未將拆封粿條冷藏保存、將新舊粿條混裝使用，且氣溫變化大、環境悶溼，食材產生「邦克列酸」毒素致命。

檢方查出，分店明知粿條拆封應冷藏保存，卻任意將拆封粿條放在常溫下、緊鄰地面及水溝的置物籃內，持續使用已拆封未冰存粿條製作餐點，致粿條遭汙染，去年3月19日至24日共造成33人中毒，6人死亡，檢方起訴黎仿軒、王順德、周日豪、代班廚師胡清富、阮姓實習生共5人。

檢方認為，黎仿軒沒有自主建立及落實食材管理制度，對分店員工未善盡教育訓練義務，起訴時對黎具體求處有期徒刑4年，另對胡清富具體求刑4年2月。

「寶林茶室」信義A13店負責人黎仿軒。圖／聯合報系資料照片
「寶林茶室」信義A13店負責人黎仿軒。圖／聯合報系資料照片

寶林茶室 食物中毒

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