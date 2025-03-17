懷疑女友搞曖昧 新北男在情敵家大門引爆爆裂物遭羈押

新北市新店區安康路1處民宅昨天發生爆炸案。48歲沈男懷疑37歲蔡姓女友與1名男子有曖昧，竟唆使31歲沈姓小弟至男子住處1樓大門放置爆裂物導致大門玻璃破損。警方獲報循線將2名沈男逮捕，詢後依公危、毀損罪送辦，檢察官聲押禁見獲准。

據了解，48歲沈男因懷疑蔡姓女友與1名住在新店區的男子有曖昧，昨天（16日）凌晨4時許開車載蔡女及31歲沈姓小弟至新店區安康路男子住處，隨後沈姓小弟下車在1樓大門上方放置爆裂物，隨後將爆裂物引爆，巨大的爆炸力導致大門上方玻璃破裂，爆裂物內的紅色液體染料噴濺一地。

住戶聽聞爆炸聲驚醒立即報警，警方趕抵發現地上殘留電線、電池及紅色染料，所幸並未造成人員傷亡。警方調閱閱監視器鎖定涉案車輛車號，昨天上午7時許在永和區一家汽車旅館逮捕沈男及蔡女，隨後循線逮捕放置爆裂物的沈姓小弟。