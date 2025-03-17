連一鮑魚前負責人鍾文智潛逃 北檢全力追緝中同步查漏洞

連一鮑魚前負責人鍾文智遭判刑30年5月定讞，卻因失聯潛逃，最高檢察署昨下令台北地檢署全力緝捕鍾文智，並查明科技設備監控期滿後未延長原因。台北地檢署今指出，已成立專案小組全力追緝中，並將盡速調查漏洞陳報高檢署。

鍾文智被最高法院依證券交易法、洗錢罪判刑，累計刑度30年5月定讞。鍾文智原配戴電子手環，去年10月17日期滿，台灣高等法院未續行科技監控，被質疑重演國寶集團總裁朱國榮潛逃事件。

最高檢察署昨下令台北地檢署全力緝捕，查明法院於科技設備監控期滿後未延長原因，並要求台灣高等檢察署將鍾潛逃事實，提供法院作為定應執行刑參考，促請法官從重定刑。

北檢指出，法院判處重刑確定後，鍾文智棄保潛逃，北檢在3月12日判決確定當日立即啟動防逃機制，實施限制出境、出海境管措施，13日命警拘提無著後立刻發佈通緝，14日函請外交部領事事務局廢止及註銷護照，防止鍾員逍遙海外。

北檢指出，依依最高檢察署指示，今日分案指派檢察官指揮調查局台北市調處、刑事局、北市警察局全力追緝鍾；也函請移民署、海巡署加強執行境管措施。