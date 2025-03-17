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男組詐欺車手集團騙百餘人 嘉檢起訴求刑10年

中央社／ 嘉義市17日電

廖姓男子被控組詐欺車手集團，3個月內詐取122名被害人錢財，手法以投資理財詐騙為大宗，檢警據報查獲並偵結，依法起訴13名被告外，建請求處主嫌廖姓男子10年徒刑。

根據台灣嘉義地方檢察署起訴書，廖姓男子民國112年5月組詐欺車手集團，承租嘉義市1棟透天厝作為集團聚會、收受提款卡、交付現金及支付報酬聚點，陸續招募成員，其中郭姓男子招攬7名車手，負責旗下車手交付提款卡及指揮角色。

根據起訴書，廖姓男子與詐欺話務機房集團合作，收到被害人資料後，由旗下車手頭分配車手任務，向被害人收取現金或到ATM（自動櫃員機）提領現金，車手集團直到同年8月間被查獲，全國122人被騙。

嘉檢表示，詐騙手法以投資理財為大宗，詐欺集團在社群網站臉書（Facebook）假冒財經專家、股市名人登投資廣告，只要民眾好奇點擊連結，事後就有人透過通訊軟體LINE聯繫，慫恿加入虛設投資APP平台，佯稱投資股票有高額獲利，但民眾投資的錢都拿不回。

嘉檢說，另一手法是詐騙成員假裝買家，慫恿在臉書賣東西的被害人申請超商賣貨便會員，待註冊後，謊稱無法下單購買，提供被害人虛設連結，只要被害人按連結指示填寫資料，會有假客服人員告知「因未開通簽署金流服務，須依指示匯款開通」，結果被害人戶頭的錢都會被轉出。

嘉檢指揮警方持搜索票搜索詐欺車手集團聚點，當場逮捕廖姓男子等，查扣現金新台幣50餘萬元，及數十張提款卡及存摺等證物。

嘉檢偵結，審酌廖姓男子等13人正值青壯，不思以勞力獲取報酬，而利用詐騙被害人錢財牟利，且被害人達百餘人，除依法起訴，主嫌廖姓男子建請求處10年徒刑，車手頭郭姓男子及吳姓男子求刑9年，其餘10人分別求處1年2個月到6年不等徒刑。

被害人 詐欺 車手

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