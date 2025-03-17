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妙齡女被偷窺僅能辦社維法 律師：民事官司有勝訴判例

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市1名20多歲妙齡女子洗澡時被30歲陳姓男子偷窺3次，總共依社維法裁罰3千元，她無法接受，質疑偷窺洗澡只罰1千？女性安全該有什麼保障？律師指出，偷窺絕對是侵犯當事人隱私權被害人可走民事訴訟程序，依民法第184條第1項請求侵權行為損害賠償。

第六警分局金華派出所所長賴杰賢表示，本案被害女子本月10日至派出所報案，經調閱監視器迅速查到嫌犯的身分，並於隔天通知到案說明，嫌犯也坦承犯行不諱，但因此案未透過工具窺視，並不構成刑法妨害祕密罪。

警方表示，經查嫌犯共偷窺3次，已於3月14日依違反社會秩序維護法裁罰3000元；另外，針對被害人住處，警方也已於周邊設置巡邏點加強巡邏，以防再有不法情事發生。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵指出，過去新竹即有判例，一名30歲女幼教師晚間8時許，使用飯店14樓內所設女子三溫暖，未著任何衣物於梳妝台前塗抹精油時，一名69歲男子上半身赤裸，下半身僅著泳褲突然進入，端詳女子全裸身體。

當時女子驚慌抓起毛巾遮蔽身體，怒斥對方怎麼可以進來？男子隨即跑掉，由於僅以目視而未使用工具，本案也僅適用社維法，女子事後便向新竹地院提出民事訴訟。

法院審理時，男子聲稱因年紀老邁、不識字且視力不佳，未看見女子三溫暖入口標示，服務人員也沒有阻止，他就尾隨妻子跟孫子進入，他一聽到被害人尖叫就離開了；他並非有意窺視對方身體隱私，想道歉也被拒絕。

法院認定，民法第184條第1項規定：因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。又同法第195條第1項規定：不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。

法院審酌被告因過失誤入女子三溫暖，致使正在使用該設施的被害人突遭窺視，身體隱私權受損，且飽受驚嚇，自受有精神上之損害，被告過失行為與被害人所受損害，有相當因果關係；考量被告為退休鐵工，本案屬不慎誤入非有意偷窺，判決應賠償3萬元精神慰撫金。

警方指出，分局已在被害人住處加設巡邏點，加強巡邏，以防範不法情事。記者袁志豪／翻攝
警方指出，分局已在被害人住處加設巡邏點，加強巡邏，以防範不法情事。記者袁志豪／翻攝
警方指出，本案已調閱監視器，迅速查出嫌犯身分。記者袁志豪／翻攝
警方指出，本案已調閱監視器，迅速查出嫌犯身分。記者袁志豪／翻攝

新竹 被害人 隱私權

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