台南酒駕大執法 攔到國立女大生跟男友吵架喝酒上路

台南市警第五分局為防制醫大生遭酒駕者憾事再度發生，本月12日至16日執行「連續5日加強取締酒駕專案」。記者袁志豪／翻攝 在台中實習的陳姓醫大生本月8日騎機車行經台中市西屯區時，遭酒駕闖紅燈的吳姓洗車工撞死，台中市警局展開連續3天酒駕大執法勤務，共取締68件；台南市警第五分局為杜絕酒駕，展開連續5天大執法，攔到兩名國立大學生酒駕上路，均依公共危險罪移送法辦。

台南市警第五分局為防制醫大生遭酒駕者憾事再度發生，本月12日至16日執行「連續5日加強取締酒駕專案」，針對轄區易酒駕的熱時、熱點編排路檢，搭配巡邏勤務彈性出擊，5天共計取締酒駕6件6人，酒測值均超標每公升0.25毫克，依公共危險罪移送法辦。

其中一位國立大學女大學生與男友喝酒時起口角，大吵一架後騎著男友的機車離去，結果在路上因未打方向燈被擔服專案勤務員警攔下；員警見她面有酒容、身上帶有酒氣，請她對著酒精檢測器吹氣，一吹立即顯示酒精反應。

警方請女大生酒測，確認酒測值超標，除了將她逮捕，她男友的機車也被移置保管，並將面臨扣牌下場；女大生悔不當初，不斷詢問接下來會怎麼樣，什麼時候才能離開？警方告知會將她依現行犯送到台南地檢署外，若是初犯，檢察官應會給予緩起訴機會，讓她改過自新。

另一名國立大學男大學生則是在學校與同學練習調酒、試酒後，還心存僥倖，騎車去買宵夜；結果未開啟大燈且行車軌跡略為偏移，遭擔服專案勤務員警攔下，同樣眼見面有酒容、身上有酒氣。經確認酒測值超標，當場逮捕，依公共危險罪送辦。

男大生懊悔不已，表示機車被扣車，接下來無法騎車上學，而且不知道在地檢署什麼時候才能離去，擔心隔天無法準時上課。

還有一對夫妻檔深夜與友人餐敘飲酒，原先由沒喝酒的太太開車載先生返家，已經抵達住家，要將車停入停車格；結果先生嫌棄太太技術不佳，表示已經到了，讓他來停車，過程中卻跨越雙黃線違規，當場被正在巡邏的員警發現攔查，確認酒測值超標送辦。

第五分局分局長洪宏榮表示，近年政府不斷修法嚴懲酒駕，酒駕事故仍頻傳，近日各地警局大執法，心存僥倖酒駕上路甚至肇事者依舊存在。洪提醒，取締酒駕一直是警察的重點執法項目，即使非專案勤務期間，每週也都會編排取締勤務並分析檢討策進。

洪宏榮呼籲，社會大眾要共同監督，發現親友有酒駕行為，應立即勸阻；此外青少年血氣方剛，對酒駕嚴重性及法治觀念較薄弱，未來將再加強年輕人的教育與宣導，共同打造安全的交通環境。

第五分局交通組指出，汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處1萬5,000元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，警方可當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽機車牌照2年。

累犯罰則更重，以機車酒駕累犯為例，第1次罰鍰9萬元，未來第2次還會再加罰9萬，更會吊扣駕照及牌照；若呼氣酒測值達每公升0.25毫克以上，即違反刑法第185條之3不能安全駕駛罪，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康