7刀狠殺女友…他抄16本心經送給法官遭退回 最終判關無期徒刑定讞

男子陳昭坤與劉姓女子分手後，見劉女返回同居處拿衣物，要求復合未成，阻止劉女離去而起爭執，他拿菜刀砍殺劉女致死。圖／聯合報系資料照片 男子陳昭坤前年拿菜刀殺死同居8年、提議分手的劉姓女友，一審國民法官庭認為他毫無悔悟之心，依殺人罪判他無期徒刑。陳上訴後抄16本心經當庭呈給法官被退回，二審仍判他無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳昭坤與劉女分手，劉女2023年7月12日下午1點多，在顏姓、楊姓女性友人的陪同下，回到同居處拿衣物，顏女、楊女在1樓等候。陳求劉女復合遭拒，用左手掐劉女脖子說「要死大家一起死」，並從廚房流理台下方取出菜刀，砍殺劉女左後頸砍殺多刀，劉女當場死亡。

一審國民法官庭審理時，陳自述不愛讀書，23歲退伍後陸續做了許多臨時工工作，其中以柏油工作時間最久，至少做了將近20年。陳2006、2017年都曾提供金融機構帳戶，成為幫助詐欺取財犯。

國民法官考量陳已知道劉女死亡，警方到場後喝令開門，陳未理睬，期間以換衣服為由推拖拒不開門，並清洗血跡、將凶器放在廚房水槽滅證，還打電話給兒子，將起因歸究於被害人和朋友，甚至謊稱死者曾當場對他罵三字經，難認有悔悟之心。

另認為陳昭坤一再稱當場想自殺，但他拒絕警察入門長達10分鐘，若真要求死，沒人能阻止，且他被捕時身上無任何傷勢，根本沒有自殺。陳未取得被害人家屬諒解，說遭羈押後有在看守所內抄佛經，被害人家屬認為這是脫罪的藉口和假象，判他無期徒刑。

陳僅針對量刑上訴，並認為自己符合自首減刑要件。二審審理時，陳昭坤呈上16本般若波羅蜜多心經給法官，訴求減刑，審判長質問「寫這麼多本在寫什麼？不是抄一抄就收到你的功德」，並將心經退回。

告訴代理人向合議庭表示，家屬從一審就不接受陳抄寫的心經，這根本不是家屬要的道歉方式，陳抄寫佛經是為了博取同情，不是真誠悔悟，合議庭無審酌必要。

二審認為，員警到場時，陳拖延數分鐘才開門，陳之後雖開門向員警表示殺死劉女要自首，但不是在有偵查犯罪職權公務員知悉犯罪事實及犯人之前坦承犯行，不構成自首，仍判無期徒刑。最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。