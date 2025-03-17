酒店拿17包茶包 女博士判拘役

蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。記者袁志豪／攝影 蕭姓女子被控多次赴台南市某酒店拿取櫃台的茶包，後來又一次拿走十七包，業者報警，她主張酒店茶包未限住宿旅客使用。台南地方法院認定，業者未張貼「僅限住宿旅客才可使用」，但也沒張貼「歡迎取用」，依竊盜罪判處拘役廿日；可上訴。

判決指出，蕭姓女子自稱有博士學歷，去年三月廿八日上午走進南市某酒店，未用餐或住宿，從大廳櫃台拿走價值共卅五元的十七包茶包，沖泡其中一包飲用後欲離開，櫃台人員發現蕭已多次拿茶包而報警。

蕭否認竊盜，稱酒店有房間內及房間外的茶包，房外茶包是要招攬生意，「外面的人」也可取用。她的律師指出，從飯店員工證詞可知，茶包是無償提供客人使用，不用在酒店消費，既然開放給所有進到酒店的人，蕭不構成竊盜，且酒店如不希望任何人都取用，可標示非消費旅客不可使用，但沒有這樣標示。

蔡姓櫃台人員稱，客人如有入住，要使用公共場所任何東西都可，櫃台旁飲水機所提供茶包，正常人都知要在店家消費才可使用，確實沒標明限入住旅客才可使用，不過也沒註明歡迎取用。

王姓員工稱，蕭已經拿過很多次茶包，酒店過去有明確制止，但屢勸不聽，當天才報警。許姓員工稱，蕭每次走進酒店拿茶包時，她從未向蕭說過可以自行取用。

法院認定，酒店未張貼僅限住宿旅客才可使用飲水機、茶包的公告，但也沒張貼歡迎民眾取用文字，員工認知均是住宿旅客及員工才可取用，非住宿旅客至少應先告知員工才可取用；依照一般消費習慣，很多餐廳提供飲料、白飯「吃到飽」的優惠，也不會特別張貼僅限店內消費顧客使用，眾所周知此優惠應僅限店內消費顧客，路人不得任意入內取用。

法院審酌，蕭稱可任意取用顯無理由，考量犯後否認，未與酒店達成和解，酒店損失輕微，依竊盜罪處拘役廿日。