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西班牙詐騙案 在陸服刑回台遭訴 31人免關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中地方法院。圖／聯合報系資料照片
台中地方法院。圖／聯合報系資料照片
黃姓男子招募詐騙集團成員赴西班牙機房，向大陸人騙走四八○○萬元，成員被引渡大陸偵審服刑，去年部分返台。台中地方法院審結卅四人，依詐欺罪將洪姓機房幹部等三人判刑三年至四年六月，卅一人在陸執行完畢，免除執行；可上訴。

檢警調查，四十三歲黃姓男子二○一六年初出資招募卅八人，同年八月起搭機至西班牙馬德里進入機房，由四十七歲的洪姓男子擔任幹部，假冒大陸快遞公司客服人員、公安、檢察官，向一二六名大陸人騙走人民幣一○七三萬元（約台幣四八○○萬元）。

台中市檢警二○一六年初獲報，多人在台中某酒店出手闊綽，駕駛ＢＭＷ七系列、保時捷等高價名車，高調使用「○八九九」車牌，還曾說「做境外詐欺」，追查發現將赴西班牙從事詐欺，透過刑事局聯繫西國警方。西警同年底搜索馬德里等十三處詐團據點，查獲台籍、大陸籍共約三百人，引渡大陸，其中卅八人是台中檢警鎖定對象。

卅八人在大陸被判刑四年二月至十二年，其中卅一人服刑完畢後去年返台，台中檢警拘提到案，另拘提在台遙控的黃等七人。台中地檢署去年八月起訴四十四人，含仍在大陸服刑者，另有一人死亡。

法院審結卅四人，依冒用公務員詐欺取財等罪，將洪等三人判刑三年至四年六月，卅一人已在大陸服刑執行完畢，判刑一年二月至三年二月，免除全部執行。黃等十人審理中。

西班牙 詐欺 馬德里

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