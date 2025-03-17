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鍾文智潛逃 最高檢要查漏洞

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃，最高檢要求北檢全力緝捕，並查明法院於科技設備監控期滿後，為何未延長？圖/聯合報系資料照片
連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃，最高檢要求北檢全力緝捕，並查明法院於科技設備監控期滿後，為何未延長？圖/聯合報系資料照片
連一鮑魚前負責人鍾文智累計刑度卅年五月定讞，發監前棄保潛逃，重創司法威信。最高檢察署昨下令台北地檢署全力緝捕，查明法院於科技設備監控期滿後未延長原因，並要求台灣高等檢察署將鍾潛逃事實，提供法院作為定應執行刑參考，促請法官從重定刑。

最高檢函文北檢，全力緝捕鍾文智，通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部廢止及註銷護照，以防逍遙海外。最高檢表示，對照鍾有冒用他人護照逃避發監紀錄、二審已判處重刑及犯罪所得高達四億四一三二萬餘元等，法院相關裁定是否足以防逃，輿論有諸多質疑，已嚴重斲傷司法威信，請北檢儘速查明釐清，將調查結果陳報最高檢。

最高檢也函文高檢署，將鍾潛逃事實，提供法院作為定應執行刑裁定的裁量參考，促請法官從重定刑。最高檢呼籲鍾儘速到案，面對刑罰制裁，請國人勿涉犯刑法藏匿人犯罪，藏匿、隱避鍾的行蹤。

鍾炒作五檔台灣存託憑證（ＴＤＲ）套利，最高法院本月十二日依證券交易法、洗錢罪判決有罪確定，宣告刑合計卅年五月，北檢同日啟動防逃機制，拘提無著發布通緝

最高檢指出，鍾曾犯操縱ＴＤＲ證券交易價格罪，二○一五年經法院判刑一年八月確定後，發監前逃亡被通緝，期間數度冒用他人護照出入境，二○一七年一月十三日欲再度出境，被境管人員察覺有異緝獲，冒用護照等罪另經法院判刑四月確定。

鍾再犯同罪，二○一三年五月高院判決有罪。三審期間高院令鍾佩戴電子手環，去年十月十七日期滿後，高院未予延長，將原八千萬元保金提高至一億元，並搭配境管及向派出所報到等措施。

司法 最高法院 護照 通緝 鍾文智

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