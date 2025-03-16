周末假日台南警加強取締酒駕 並至海灣、路跑現場宣導

在台中實習的陳姓醫大生本月8日騎機車行經台中市西屯區時，遭酒駕闖紅燈的吳姓洗車工撞死，台中市警局展開連續3天酒駕大執法勤務，共取締68件；台南市警第三分局為杜絕酒駕，迄今日晚間為止，也連續5天實施取締酒後駕車大執法。

23歲吳姓男子無照又酒駕闖紅燈撞死外送完要返回住處的高雄醫學大學陳姓四年級學生，陳生父親控訴酒駕事故層出不窮，並痛斥吳男肇事逃逸，「簡直殺人凶手」。事件引發社會關注，台中市警局本月10至12日展開連續3天酒駕大執法勤務，共取締68件，有32人移送法辦。

台南市警三分局統計轄區去年度取締酒後駕車共365件，今年迄今取締酒後65件，取締件數比去年同期增加8件；為防制醫大生遭酒駕者憾事再度發生，分局本月12日至16日執行「連續5日加強取締酒駕專案」，全面遏止民眾酒後駕車。

分局前天也前往安南醫院，透過活潑交安宣導影片，讓候診病患及家屬，吸收交通安全知識；呼籲民眾駕駛車輛前務必確認自身狀態，避免酒後駕車，若發現親友有酒駕情形，也應適時提醒或協助安排代駕。

台南市警第四分局昨天前往周末假日安平區舉辦「2025台南全國鐵人三項錦標賽」現場，向參賽選手及家屬宣導交通安全觀念，除了提醒酒駕「零容忍」，駕駛切勿心存僥倖，駕駛人也應禮讓行動不便高齡長者或身障人士，維護市民的用路安全。

第四分局長曹儒林指出，飲酒後會影響中樞神經，使反應遲鈍、身體協調性降低，專注力受損，進而影響駕駛對車輛的操控能力，對交通安全造成嚴重威脅。此外，若前一晚飲酒過量，隔日仍可能因「隔夜醉」影響駕駛能力，應特別留意。

為確保行車安全，呼籲民眾聚餐飲酒時應事先規劃返家方式，可選擇「親友接送」、「搭乘計程車」或「代客駕車」等安全替代方案，避免酒後駕車帶來的風險。目前可透過以下管道尋找代駕服務：

1.叫車APP服務：下載「呼叫小黃」、「55688台灣大車隊」、「大都會計程車」、「台灣代駕」等APP，即時預約車輛。

2.酒後代駕專線：手機撥打55688轉8、55178，或市話撥打0800-055-850轉6、0800-005-209等專線。

3.超商代叫計程車服務：可利用7-11的ibon、全家的FamiPort、萊爾富的Life-ET機臺進行叫車操作。

台南市警第六分局昨天、今天也趁著「2025樂活鯤喜灣」活動，連續兩天前往進行交通安全與反詐、反性騷宣導活動，現場員警以問答式遊戲版生動活潑的方式傳達「行人安全五大守則」、「大型車內輪差與視線死角」、「酒後不開車」、「機車安全駕駛」。

警方準備交通安全小物如宣導文具組、帆布手提袋等有獎徵答，吸引許多大人、小孩熱情參與。第六分局長劉全福表示，行人過馬路要慢看停、穿亮色衣物增加辨識度、選擇安全路口通行，並提醒駕駛朋友在行經行人穿越道、學校周邊或市場地區時，務必減速慢行，注意行人動態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康