強塞藥丸入口！女導遊昏睡被脫褲險性侵 變態司機遭判

一名呂姓遊覽車司機藉著出團時邀約正妹導遊同住一房，女導遊因不認識其他帶團人員勉強答應，當晚卻遭強塞聲稱是助眠劑的不明藥丸，導致意識不清，呂男趁機褪去其內褲，因良心不安才作罷。女導遊清醒後憤而報警，桃園地院依以藥劑強制性交未遂罪處呂男有期徒刑5年。

檢方調查，呂男與小萱（化名）為同事關係，呂為遊覽車司機，小萱則為跟團導遊。呂與小萱前年3月4日下午5時許，帶領香客旅遊團在雲林縣某廟宇停留，並需外宿過夜，呂藉機邀約小萱同住一房，小萱起初反對，但呂說房資由他支出，加上不認識其他導遊，因此聽聞房型是2張單人床的雙人房後才勉強答應。

然而2人入住雲林縣某汽車旅館後，呂於同日晚間11時許，在房內以協助小萱睡眠為由，提供不明成分的藍色藥丸給小萱服用，聲稱是自己在網路買的一種助眠劑，問小萱要不要試看看，對此小萱拒絕表示不需要，呂卻直接將藥丸塞進她嘴裡並摀住，導致小萱不小心吞下去。

小萱吞下藥丸後開始覺得頭昏，隨即因藥效發作意識不清，呂見狀掀開小萱棉被、褪去其內褲，欲對熟睡中的小萱性行為，但突然又自知不妥便作罷。小萱隔日清晨醒來，驚覺內褲遭褪去，且見呂睡在她身旁，察覺有異向呂確認，呂頻向她道歉「是我衝動了，是我不對，對不起，我沒做壞事，如有不適，請多包涵」，而當天小萱一整天昏昏沉沉，精神狀況很糟糕，講話都語無倫次。

事後小萱憤而報警，檢方依涉妨害性自主罪案件起訴呂男。桃園地院日前審理，呂男稱他的意識告訴自己不能做越軌的事情，但是他的行動「好像被別人控制住了」，辯護人則稱無證據證明呂男在提供藥物時就對小萱有犯罪之意；但法官認為，呂提供藥丸給小萱時意識清楚，且掀開小萱棉被、褪去內褲後，明瞭倘若繼續下一步將違反小萱意願，因而中止行為，顯見說詞為事後卸責之詞，不足採信。

法官審酌，呂男為滿足自己的性慾，藉由小萱同意與其同住一房的機會，以網路上購買的助眠藥物，不顧對方健康提供該藥物供服用，導致小萱萌生睡意並陷入意識不清狀態，以此方式欲對小萱強制性交，雖後因己意中止，但已對小萱身心造成重大傷害，並考量其否認犯行，迄今尚未獲得小萱諒解，最終依犯以藥劑強制性交未遂罪，處有期徒刑5年。可上訴。