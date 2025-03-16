被債逼太緊賣銀行帳戶 可憐車手只賺9萬「再背600萬賠償」

李姓男子被債務逼急，看到朋友推薦加入虛擬貨幣投資，將銀行帳戶交給詐團賺取9萬元，結果帳戶被拿去收款，害一名婦人被詐600萬元，因這筆錢經由李男帳戶進出，李不僅被依詐欺共犯判刑6月，還要賠償婦人600萬元。可上訴。

李男自稱當時他缺錢，在通訊軟體看到有人說可以教他操作虛擬貨幣賺錢，他便按照對方指示到銀行申請約定帳戶轉帳，離開銀行後，再把帳戶交給對方。

詐騙集團取得李男帳戶後，利用常見的股票投資手法行騙，2022年12月30日間，高雄一名婦人聽到投資股票可以獲得高報酬，隔年1月便陸續匯款600萬元到詐團指定的帳戶，事後才知道遭騙。

婦人受騙的現金進入李男提供的帳戶後，便被詐騙集團其他車手提領一空，婦人報警後，警方循線查到李男，依詐欺共犯將他逮捕，橋頭地院審理後，李被判刑6月，得易科罰金。

事後婦人向李男提起刑事附帶民事求償，因查無詐團上游，最後向李男提告索賠600萬元，橋頭地院簡易庭審理時，李男都未到庭為自己辯解。法官審理後，依婦人請求全額照准，判李男應賠償600萬元給受騙婦人。