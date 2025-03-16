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基隆地院院長處分兩法官「警告」 當事人不服均提復審

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地方法院院長陳雅玲分以怠於執行職務、未盡監督之責而影響當事人權益，處分姚姓、黃姓法官「警告」。地院法官自律委員會審議姚案，決議不付處置，黃未接受，依職權維持處分。姚、黃申訴都被駁回，兩人再向保訓會提起復審，尚未確定。

據了解，姚姓法官處理的案件中，有多件發現起訴、上訴漏繳裁判費，卻遲不命當事人補繳裁判費、上訴費，導致案件延宕。另外判決主文公告，依法須先由承審法官確認，書記官才能對外公告，但姚姓法官也有多件類似情形，進而延誤公告時日。

陳雅玲認為姚姓法官怠於執行法官職務，情節比較嚴重，依法官法第21條處分「警告」，並依各級法院法官自律實施辦法第2-1條第1項規定，送交基隆地院法官自律委員會審議。委員會開會討論後，認為姚的行為未達怠於執行職務程度，決議「不付處置」。

各級法院法官自律實施辦法第2-1條第2項規定，「自律會之決議，不影響各級法院院長職務監督權之行使」，陳雅玲未接受決議內容，決定維持對姚姓法官的警告處分。姚不服提申訴，基隆地院駁回後，姚向公務人員保障暨培訓委員會提起覆審。

基隆地方法院黃姓法官被處分警告的原因，則是陳雅玲認為她未盡督促民事執行處之責，致使強制執行案延宕。黃也不服處分，遭地院駁回後，已向保訓會提起復審。

基隆地方法院院長陳雅玲分以怠於執行職務、未盡監督之責而影響當事人權益，處分姚姓、黃姓法官「警告」。兩人不服處分，分別向保訓會提起復審，尚未確定。本報資料照片
基隆地方法院院長陳雅玲分以怠於執行職務、未盡監督之責而影響當事人權益，處分姚姓、黃姓法官「警告」。兩人不服處分，分別向保訓會提起復審，尚未確定。本報資料照片

人權 基隆 裁判

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