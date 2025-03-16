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傅崐萁籲司法停止追殺 北檢再度強調辦案無立場

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮員工宿舍疑因贈送競選小物上周遭檢調搜索，傅崐萁為此呼籲司法不要再追殺在野黨，台北地檢署今再次強調，檢方辦案並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官均秉持客觀中立態度查明事實。

檢調上周因懷疑戰天下公司出售修容組等競選小物，涉犯商業會計法、偽造文書等罪，指揮調查局北機站三度搜索戰天下及台中、花蓮等處所。傅崐萁認為，此案已在2024年選舉時由各地檢署偵結，如今卻讓無管轄權的北檢再次到花蓮進行搜索，呼籲賴清德總統停止對在野黨的司法追殺。

傅崐萁先前曾表示，競選小物案在2024年大選前，已被各地民進黨候選人告發，經各地檢署查無不法且與境外資金無關全部簽結，但如今沒有管轄權的北檢仍到花蓮搜索員工宿舍，還想要把澆水、種花、種草的員工帶走，同時違反偵查不公開，洩密給特定媒體製造話題，控訴執政黨藉此恫嚇在野黨並抹黑、抹紅。

北檢再次強調，檢方辦案並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官均秉持客觀中立態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間，

國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮員工宿舍，上周遭檢調搜索，傅呼籲司法不要追殺在野黨，北檢再次強調，檢方辦案並無預設立場。記者曾吉松／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮員工宿舍，上周遭檢調搜索，傅呼籲司法不要追殺在野黨，北檢再次強調，檢方辦案並無預設立場。記者曾吉松／攝影

傅崐萁 檢察官 花蓮

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