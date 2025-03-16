聽新聞
0:00 / 0:00
傅崐萁籲司法停止追殺 北檢再度強調辦案無立場
國民黨立院黨團總召傅崐萁的花蓮員工宿舍疑因贈送競選小物上周遭檢調搜索，傅崐萁為此呼籲司法不要再追殺在野黨，台北地檢署今再次強調，檢方辦案並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官均秉持客觀中立態度查明事實。
檢調上周因懷疑戰天下公司出售修容組等競選小物，涉犯商業會計法、偽造文書等罪，指揮調查局北機站三度搜索戰天下及台中、花蓮等處所。傅崐萁認為，此案已在2024年選舉時由各地檢署偵結，如今卻讓無管轄權的北檢再次到花蓮進行搜索，呼籲賴清德總統停止對在野黨的司法追殺。
傅崐萁先前曾表示，競選小物案在2024年大選前，已被各地民進黨候選人告發，經各地檢署查無不法且與境外資金無關全部簽結，但如今沒有管轄權的北檢仍到花蓮搜索員工宿舍，還想要把澆水、種花、種草的員工帶走，同時違反偵查不公開，洩密給特定媒體製造話題，控訴執政黨藉此恫嚇在野黨並抹黑、抹紅。
北檢再次強調，檢方辦案並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官均秉持客觀中立態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言