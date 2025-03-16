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嘉義男刮刮樂花費700萬 刮光退休金還欠百萬 醫師診斷病態賭博症

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義有名從國營事業退休的朱姓男子，8年來刮刮樂花費700萬元，仍不能克制，且被彩券行簽下146萬元本票，家屬帶往醫院診斷病態賭博症，並宣告受輔助人非屬心智正常，認為本票係彩券行自行記帳匯整，主張本票債權不存在。法院審理，朱男於心理鑑定時，承認欠下百萬債務，簽具本票時仍有意思能力，判100萬元本票債權存在，逾此部分不存在。上訴駁回確定。

朱男自2016年7月至2024年1月間，幾乎每天到住家彩券行購買刮刮樂彩券，有時候幾千元，不甘願再刮有時賒帳上萬元，但都沒有記帳，都是由彩券行告知還欠多少錢。

彩券行表示，朱男自2016年7月至2024年1月期間，幾乎每天購買刮刮樂，有時候以賒帳方式購買，購買刮刮樂種類100、200、300、500、1000元都有。因為是熟客、鄰居且是國營事業員工，雙方交易慣例，購買刮刮樂當天都會結算，經朱男確認，但簽具本票時並沒有第三人在場。

朱男只有保留2023年11月29日至2024年1月4日記帳紀錄；雙方在2022年11月結算積欠金額74萬元，朱男簽具74萬元本票給彩券行。2024年1月28日再度結算，前後積欠金額146萬元，朱男簽立146萬元本票，家屬得知後取回74萬元本票，將朱男帶往醫院就診，經診斷病態賭博，並經鑑定為受輔助宣告人。

法院審理，朱男於醫院就診時表示，刮刮樂已花費6、700萬元，目前仍欠100多萬元，常因想到花掉太多錢的事，無法入眠，也想要申請輔助宣告，經診斷為病態賭博症，再經醫院鑑定聲請監護宣告，陳述因為自己刮刮樂花費過度，已經花光所有積蓄，且欠下百萬債務。在7、8年前開始沉迷於刮刮樂，2年半前退休後花費更多時間與金錢，1天會去買2次，幾乎整天都在刮，1天花費數萬元，每天都會去。曾想要戒掉刮刮樂，但都只能撐1、2天就放棄，會一直想著能不能中大獎而回本，但在這幾年間最大獎只有中5萬元，在購買時會選擇規則簡單、一翻兩瞪眼的玩法，在刮時會感到稍微興奮，不斷期待能回本。

法官審閱，雙方長期賒帳交易，每次由彩券行隨手以身旁之彩券紙計算後告知後自行記錄，並無逐日、逐筆簽名對帳過程，朱男也從未記帳。朱男依彩券行告知的金額簽立本票，彩券行既無實際逐筆對帳情形，自不能僅以本票所載金額認定就刮刮樂價金146萬元債權全部存在，已盡舉證責任。

法官認為，朱男多年購買刮刮樂，簽具本票後才被家屬帶往醫院診斷，加上大專學歷、國營事業任職長達40年退休，難以認為是在無意識下簽本票；本票金額146萬元，朱男於訴訟外自認積欠100餘萬元，否認有積欠高額欠款，基於舉證責任分配原則，彩券行就46萬元債權存在，應負舉證之責，但沒有提出帳簿紀錄，因此系爭本票債權於超過100萬元部分債權不存在。

其他彩券行業者表示，與客人都是現金交易，沒有賒帳，避免爭議，如果有欲罷不能的客人，都會勸他手氣不好，改天再來。

嘉義男8年來刮刮樂花費700萬元，仍不能克制且被彩券行簽下上百萬元本票。記者李宗祐／攝影
嘉義男8年來刮刮樂花費700萬元，仍不能克制且被彩券行簽下上百萬元本票。記者李宗祐／攝影

刮刮樂 彩券行 賭博

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