「亞亞在台灣」稱申請團聚可免離境 移民署駁斥

「亞亞在台灣」劉姓陸配聲稱，移民署曾告知收到廢止居留證公文後可申請團聚，不必立刻離境，可在台停留6個月陪孩子。移民署今天駁斥劉女說法，重申劉女必須限期離境，否則將依法執行強制出境。

劉女昨晚在TikTok發布近4分鐘影片，說明來台生活感悟和離台前的感言，並提到移民署原告知因考量她有小孩，告訴她收到廢止居留證的公文後可申請團聚，就不必立刻離境，可以在台灣停留6個月陪孩子，但新決定要求她在10天內離境，否則會強制出境，打亂她對孩子的安排。

對此，移民署今天告訴中央社記者，有關劉女表示移民署告知可申請團聚一事，予以嚴正澄清，未曾同意劉女於廢止依親居留許可後，可在台停留6個月。

移民署強調，基於劉女鼓吹武統言論的行為，引發社會高度不安，有危害國家安全及社會安定之虞，所以要求劉女必須遵守限期離境的命令，屆時若不離境，將依法執行強制出境，依法行政立場不變。