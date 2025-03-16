鍾文智棄保潛逃 最高檢要查科技設備監控未延長漏洞

連一鮑魚前負責人鍾文智被控炒作5檔台灣存託憑證（TDR）套利，被最高法院依證券交易法、洗錢等罪判刑，累計刑度30年5月定讞，卻於發監前棄保潛逃，重創司法威信。最高檢今天要求台北地檢署除全力緝捕，並查明法院於科技設備監控期滿後，為何未延長？將調查結果陳報最高檢。

最高檢同時將高檢署將鍾文智潛逃事實，提供法院作為定應執行刑參考，促請法官從重定刑，也呼籲鍾文智儘速到案，面對刑罰制裁，籲請國人勿涉犯刑法藏匿人犯罪，藏匿、隱避鍾文智，知悉其行蹤者，請踴躍提供情資。

鍾文智犯操縱台灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipt, TDR）證券交易價格罪及洗錢罪，經最高法院於今年3月12日判決有罪確定，宣告刑合計30年5月，台北地檢署同日啟動防逃機制，拘提無著後立即發布通緝。最高檢除要求北檢全力緝捕，同時通知有關單位加強限制出境出海等境管措施，並通知外交部廢止及註銷護照，以免鍾員逍遙海外。

最高檢指出，鍾文智之前便曾犯操縱TDR之證券交易價格罪，2015年間經法院判刑1年8月確定後，在發監前逃亡遭通緝，通緝期間更數度冒用他人護照出、入境，於2017年1月13日欲再度出境時，為境管人員察覺始緝獲，所犯冒用護照等罪，另經法院判決有期徒刑4月確定。

這次鍾文智再度犯下操縱TDR證券交易價格等罪，於2013年5月經高等法院判決有罪，宣告刑合計30年4月。三審期間，法院雖一度令鍾文智接受科技設備監控，卻在2014年10月17日期滿後未予延長，僅將原8000萬元具保金額提高至1億元，並搭配實施境管及向派出所報到等措施。