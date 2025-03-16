軍中副主管當眾對少尉飆罵三字經被告 調解委員二度調解成功

一名軍中副隊長在會議中當眾對少尉飆罵三字經被告公然侮辱罪，台中市調解委員薛學政二度調解此案終於成功，薛學政說，調解方法在於找到適合當事人的契機，方法得當並能達成目標，就是好的調解方式。

台中市法制局表揚此調解案件，列為「調紛解結，情滿人間」溫馨小故事系列，描述北區調解會調解委員薛學政，在調解過程中如何找到契機。

薛學政表示，去年某地檢署承辦檢察官就偵查中公然侮辱案件，經徵得當事人同意，由其提出聲請後，函請台中市北區調解委員會進行糾紛調解。

他被派獨任此調解案件，經查閱其案由為某部隊後勤單位一名副隊長，在主持會議上當眾對少尉飆罵三字經，少尉不堪受辱決定提告。

薛學政說，公然侮辱罪，依刑法第314條規定，都屬於「告訴乃論」的犯罪，要有犯罪被害人出面告訴，檢察官方會提起公訴，法院才能判處被告應得之罪。

調解會書面通知後，雙方當事人至調解會進行調解，才知少尉排長已辦理退伍，但對昔日副隊長行為無法釋懷，調解時要求副隊長應在部隊中任何公開集會場所及其他網站、FB及LINE群組道歉方式回復其名譽。

2022年2月25日憲法法庭宣告，不可再用法院判決命令加害人道歉的方法，認為這樣的方式侵害人民的言論、新聞、思想等自由，如果被害人希望回復名譽，可以改採取要求加害人付費刊登被害人勝訴的判決、澄清事實聲明等方式。

當日協調時少尉不接受副隊長調解現場道歉，執意要求公開集會場所、網站、FB及LINE群組道歉方式回復其名譽，不同意刊登澄清事實聲明等方式，若要以金錢賠償方式，將提高該賠償金額至10萬元整，副隊長無法接受條件，無法達成調解，調解不成立結果回復地檢署。

同年12月19日地檢署將此案第二次轉介至北區調解會，一樣由薛學政獨任調解，第一次調解時他私下已探詢少尉意願，他並非要金錢上賠償，主因人格受到傷害是無法彌補，薛當下規勸並建議少尉是否換其他方式能讓雙方達到雙贏局面，副隊長也要對他的行為有所付出，讓少尉身心上得到寬慰。

若是以同樣價金給付，建議以副隊長名義將10萬元捐贈予公益團體，作為雙方和解條件，雙方似乎同意，地檢署第二次轉介，第二次調解時，副隊長當場出示捐贈公益團體收據，並口頭道歉，當天雙方達成和解。