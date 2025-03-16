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鮑魚達人鐘文智棄保潛逃 最高檢查科技監控未延真相

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

鮑魚大亨鍾文智炒作5檔台灣存託憑證（TDR），獲利4億7千多萬，最高法院判刑30年5月定讞後；鍾文智卻驚傳棄保潛逃濤、台北地檢署已已發布通緝。最高檢察署今天指出，針對外界質疑法院於科技設備監控期滿後未予延長，已請北檢儘速查明釐清，並將調查結果陳報最高檢。

鐘文智潛逃讓檢警顏面無光，最高檢察署函請北檢全力緝捕鍾文智到案，同時通知有關單位加強境管措施，以防潛逃境外，落實刑罰執行，刑事局已將鐘文智列入緊急查緝專刊。

鍾文智犯操縱TDR之證券交易價格罪及洗錢罪，經最高法院於判決有罪確定，宣告刑合計30年5月，北檢即啟動防逃機制，因拘提無著立即發布通緝；最高檢察署函請北檢全力執行緝捕，同時通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，以防止鍾文智逍遙海外。

最高檢指出， 鍾文智2017年有冒用他人護照出入國，就外界質疑法院於科技設備監控期滿後未予延長，請北檢儘速查明釐清，並將調查結果陳報最高檢察署；

鍾文智曾犯操縱TDR，20154年經法院判刑1年8月確定後，在發監前逃亡遭通緝，通緝期間更數度冒用他人護照出、入境，並於2017年1月13日欲再度出境時，被境管人員緝獲，冒用護照等罪，另經法院判決有期徒刑4月確定。

鍾文智本次再犯操縱TDR證券交易價格等罪，本案於三審審理中，法院雖一度令鍾文智接受科技設備監控，惟於去年10月17日期滿後卻未予延長，僅將原新臺幣800萬元保金提高至1億元，雖搭配實施境管及按時向派出所報到等措施，但對照鍾文智於前案即有冒用他人護照逃避發監紀錄、二審已判處重刑及犯罪所得高達4億4132萬餘元。

最高檢函請台灣高檢署將本案鍾文智潛逃事實，提供法院作為定應執行刑裁定之裁量參考，並促請法官從重定刑，並呼籲受刑人鍾文智儘速到案，面對刑罰制裁。如有國人涉犯刑法藏匿人犯罪，最重可處2年有期徒刑；如知悉鍾文智行蹤或所在者，請踴躍提供相關情資，協助司法人員儘速將其緝捕歸案。

連一鮑魚前負責人鍾文智棄保潛逃遭檢方通緝。圖／報系資料照
連一鮑魚前負責人鍾文智棄保潛逃遭檢方通緝。圖／報系資料照

護照 通緝 鍾文智

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