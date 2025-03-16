人夫婚後半年就入獄 2年後收法院公文才知愛妻已當媽

高雄一名人夫入監服刑後妻子卻無故減少書信往來，沒多久妻子訴離，還突然生下1子，且孩子經法院判決後，確認他非生父，人夫質疑妻子出軌，氣得提告求償80萬元，法院回推受孕期，認定女方違背婚姻義務，一、二審均判賠20萬元確定。

判決指出，人夫與妻子於2020年6月登記結婚，婚後約4個月，人夫因偽造有價證券被判刑6年10月，他不想入監逃亡被通緝，但僅逃1個月就被緝獲，同年11月就入監服刑迄今，預定2027年12月才期滿。

人夫在監期間，妻子默默守候，夫妻靠著書信往來維繫感情，2023年時，人夫因表現良好，獲准至武陵外役分監，原以為外役監見面可以更頻繁，沒料夫妻倆書信往來卻減少。

沒多久，在監的人夫收到法院信件，才知道妻子向法院訴請離婚，他考量夫妻恐無法維繫感情，同意調解離婚，但兩人離婚後，他又收到否認子女之訴的書類，才知道妻子突然產下1子。

否認子女之訴經法院審理後判決妻子勝訴，人夫不滿妻子在他入監時，與外人生下1子，還利用他善意解決婚姻紛爭本意，詐騙他同意離婚，氣得向妻子提告索賠80萬元。

橋頭地方法院審理時，法官回推妻子受孕時間，應為2022年4月中下旬，當時人夫仍在監獄服刑，也尚未離婚，妻子卻與其他人發生性行為並懷孕生子，已侵害人夫配偶權，判妻子應賠20萬元較為適當。