改裝噪音車深夜出沒擾人清夢 台南安平警專案攔檢稽查
台南市警第四分局為維護用路人交通安全及市民居住環境安寧，避免改裝噪音車深夜在安平區漁濱路觀夕平台前出沒，噪音巨大的排氣管從民宅旁呼嘯而過，擾人清靜，警方昨晚會同環保局、監理站執行聯合取締專案勤務，共開出16罰單。
台南市交通警察大隊統計去年酒後駕車交通事故共1041件，其中造成傷亡交通事故就有707件，造成2人死亡、906人受傷，可見酒後駕車不僅危害駕駛人自己生命安全，更使無辜用路人受到高度風險傷亡威脅。
為防杜酒駕上路，降低酒駕肇事發生，台南市警第四分局昨晚結合環保局、監理站在安平區漁濱路（觀夕平台前）執行「環、警、監暨取締酒後駕車」聯合稽查專案勤務，針對酒後駕車及車輛違規改裝項目，執行告發並召回檢驗噪音車輛。
昨晚總計攔查汽車41部、機車53部，警方針對改裝車身、車燈（LED、HID）、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）等違規取締，共開罰違反道管條例第12條1件；第16、18條改裝車輛8件；無照駕駛5件。環保局依噪音管制法舉發2件、召回8件。
第四分局長曹儒林指出，今年迄今取締酒後駕車38件、通報改裝噪音車80件，呼籲民眾切勿任意改裝車輛，造成行車危險及排氣管噪音擾民；且今年起，若更換非原型式機車排氣管，須赴監理機關辦理變更登記，並使用經環境部噪音管制認證排氣管。
民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，經環警監路邊攔查或民眾檢舉噪音，未完成變更登記，將依道交條例處900至1800元罰緩；如噪音值超標，依噪音管制法第26條處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善，以遏止改裝車輛。
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