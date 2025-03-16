改裝噪音車深夜出沒擾人清夢 台南安平警專案攔檢稽查

台南市警第四分局為維護用路人交通安全及市民居住環境安寧，避免改裝噪音車深夜在安平區漁濱路觀夕平台前出沒，噪音巨大的排氣管從民宅旁呼嘯而過，擾人清靜，警方昨晚會同環保局、監理站執行聯合取締專案勤務，共開出16罰單。

台南市交通警察大隊統計去年酒後駕車交通事故共1041件，其中造成傷亡交通事故就有707件，造成2人死亡、906人受傷，可見酒後駕車不僅危害駕駛人自己生命安全，更使無辜用路人受到高度風險傷亡威脅。

為防杜酒駕上路，降低酒駕肇事發生，台南市警第四分局昨晚結合環保局、監理站在安平區漁濱路（觀夕平台前）執行「環、警、監暨取締酒後駕車」聯合稽查專案勤務，針對酒後駕車及車輛違規改裝項目，執行告發並召回檢驗噪音車輛。

昨晚總計攔查汽車41部、機車53部，警方針對改裝車身、車燈（LED、HID）、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）等違規取締，共開罰違反道管條例第12條1件；第16、18條改裝車輛8件；無照駕駛5件。環保局依噪音管制法舉發2件、召回8件。

第四分局長曹儒林指出，今年迄今取締酒後駕車38件、通報改裝噪音車80件，呼籲民眾切勿任意改裝車輛，造成行車危險及排氣管噪音擾民；且今年起，若更換非原型式機車排氣管，須赴監理機關辦理變更登記，並使用經環境部噪音管制認證排氣管。