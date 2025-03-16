北市廟公監守自盜 雙面膠黏香油錢16萬餘元全進他口袋

謝姓男子藉在宮廟擔任廟公機會監守自盜，用雙面膠黏竊香油錢，又將信眾捐獻金侵占入己，廟方發覺款項有異報警處理，謝男自知難逃法網，坦承犯行，案經起訴，士林地方法院日前依竊盜、業務侵占等罪判謝男徒刑7月。

判決指出，55歲謝男在台北市大同區財團法人台北市雙福宮擔任廟公，平時負責代收信眾捐款；他2024年5月28日至8月25日間，以雙面膠黏貼至橡膠條，將橡膠條伸入功德箱內沾黏紙鈔，以此方式竊取香油錢共15次，得手11萬元。

另，謝男藉職務之便，將2024年8月的信眾捐獻款3萬3900元，及同年中元普渡白米捐助金2萬5000元全數侵占入己，得手5萬8900元。

台北市雙福宮人員事後清點款項，發現金額有異，報警處理，謝男於偵訊期間坦承竊盜、侵占犯行，士林地檢署偵結起訴，士林地方法院行簡易判決程序。