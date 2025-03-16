殺人凶嫌請回 家屬悲問標準

新北市1名砂石車司機9日吃飯時勸架，遭人用剪刀刺穿頭骨，救護人員當時檢視陳男頭部只有1個小傷口，趕緊送淡水馬偕醫院急診，但到院時瞳孔放大、腦漿外流，目前命危住加護病房，昏迷指數3。記者林昭彰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 新北市八里區一名陳姓砂石車司機，本月九日遭人用剪刀刺穿頭骨，送醫不治，游姓嫌犯被士林地檢署依殺人未遂聲押，但法院裁定無保請回，被害人家屬昨召開記者會籲請羈押，質疑無保請回標準？

陳男兒子昨天開記者會，指藝人王大陸涉嫌教唆傷害只要五○○萬元交保，游男拿剪刀企圖殺人卻無保請回，還能在外面逍遙，令人難以接受，很想知道重罪被裁定無保請回理由和標準為何？建請院檢重視此案，重開羈押庭。

據了解，案發地點在八里區中山路一家鐵皮屋檳榔攤附設的食堂，老闆娘平常煮簡單菜色，供附近勞工朋友吃飯。九日晚間，約十餘人分兩桌吃飯、聊天、喝酒，但客人間不一定熟識。

當時有兩名砂石車司機與游姓粗工同桌，其中一名司機質疑游男為何私自動他錢包，雙方發生爭執，五十四歲陳姓司機上前勸架，游男竟拿起桌上的剪刀刺向陳男頭部再抽出，警方獲報逮捕游男，陳男緊醫急診，家屬當下決定不急救，讓他安詳離開。士檢不排除抗告。