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新北市府副發言人張劭斌胞弟命案 凶手判賠2686萬餘元
新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱因金錢糾紛，前年遭好友姚宗秦持槍自後腦行刑式槍殺，再由梁姓友人協助棄屍山區，姚落網後一度辯稱死者自轟，去年9月一審依殺人、槍砲及遺棄屍體罪判無期徒刑，全案上訴由高院審理中。民事求償部分，新北地院日前判決姚應賠償死者雙親2686萬7054元，可上訴。
判決指出，姚宗秦因積欠張威凱150萬元，不滿張威凱催討，2023年5月9日上午向張威凱謊稱欲償還欠款，邀請對方下班後至他五股區住處，隨於當日晚上6點13分「依計畫」戴上黑色手套、持裝有滅音管的手槍，自後方朝張威凱後腦擊發1發子彈，張威凱當場頭部中彈出血而死亡。
姚找來認識多年的梁姓學弟，協助將死者遺體以棉被包裹並塞進大塑膠箱，開車載到新北市五股區外寮路憲兵營區下，將遺體推往山坡底下。警方調閱沿線監視器，確認是姚宗秦與梁一同開車棄屍，同時在姚的車內找到一把裝有滅音管的改造手槍。檢警發現死者的槍傷在後腦，不可能是舉槍自戕，追問下姚坦承殺人，梁則辯稱不知箱裡裝屍體。
新北地院國民法官去年9月27日開庭後，將姚依殺人、槍砲及遺棄屍體罪判無期徒刑，姚提起上訴，高院去年12月3日開庭時，姚原本表示僅對刑度上訴，但他的律師表示對認定「預謀」有意見，因此就事實與科刑全部上訴，台灣高等法院今年3月11日辯論終結，姚仍否認「預謀」，定今年4月22日宣判。
死者張威凱雙親同時提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，包括殯葬費、扶養費、精神慰撫金，新北地院日前判決姚應賠償死者母親1274萬721元，死者父親1412萬6333元，合計共2686萬7054元，仍可上訴。
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