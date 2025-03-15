影／八里粗工涉嫌殺人獲法院裁定無保請回 被害家屬質疑「標準為何？」

新北市八里區1名砂石車司機9日勸架時遭人用剪刀刺穿頭骨，送醫命危。47歲游姓嫌犯則被士林地檢署依殺人未遂聲押，法院裁定無保請回，令被害家屬十分錯愕，今天開記者會籲請重新羈押，同時質疑被無保請回的標準為何？

據了解，案發地點在八里區中山路1家鐵皮屋檳榔攤附設的食堂，老闆娘平常會煮簡單菜色，供附近勞工朋友用低廉價格聚在一起吃飯。9日晚間9時許，共約10餘人分成2桌吃飯、聊天、喝酒，客人之間不一定互相熟識。

當時有2名砂石車司機與游姓粗工同桌，其中1名司機質疑游男為何私自動他的錢包，為此發生爭執。54歲陳姓司機見狀出面勸架，結果游男竟拿起桌上的剪刀刺向陳男頭部再抽出，警方獲報趕抵逮捕游男，救護人員檢視陳男頭部只有1個小傷口，趕緊送往淡水馬偕醫院急診。

游男警詢後，10日依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署，檢察官當天聲請羈押，法院開庭後裁定無保請回。陳姓被害司機的27歲長子目前是碩士2年級學生，他說9日晚間10時許趕抵醫院，醫生說他父親到院時瞳孔放大、頭骨被刺穿，腦漿外流，有極大風險在手術中死亡，術後也很可能成為植物人，目前狀況隨時可能離世，家屬當下決定不急救，讓他慢慢安詳離開。

結果事發2天後，被害人同事看見游嫌在八里街上騎車，家屬詢問警方才知道他被無保請回，全家人聞訊都很難接受。陳姓司機兒子說，年初才跟父親說自己快要畢業了，但他已經沒法參加畢業典禮。

陳姓司機的兒子今天下午開記者會，他說藝人王大陸涉嫌教唆傷害便需要500萬元交保候傳，游姓嫌犯拿剪刀企圖殺人卻無保請回還能在外面逍遙自在，令家屬非常難以接受，因此他建請院檢重新重視此案、重新羈押，同時他也很想知道重罪嫌犯可以被裁定無保請回的理由和標準為何？

他還說，父親的生命正在慢慢失去，命危住在加護病房已經6天仍不願離開，昏迷指數3，「我知道父親在等待正義，用他的命來換取社會上真正的正義，希望這種憾事不要再發生在其他人身上。」

今天媒體據此詢問士林地方法院，目前尚無正面回應，此外，士林地檢署有意提出抗告。

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