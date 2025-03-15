快訊

經紀公司才喊話求見金賽綸媽媽 金秀賢「下半身失蹤」洗碗照先曝光

看清金秀賢？全智賢曾喊「拒再合作」挨轟 12年後大逆轉：根本先知

聽新聞
0:00 / 0:00

影／八里粗工涉嫌殺人獲法院裁定無保請回 被害家屬質疑「標準為何？」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區1名砂石車司機9日勸架時遭人用剪刀刺穿頭骨，送醫命危。47歲游姓嫌犯則被士林地檢署依殺人未遂聲押，法院裁定無保請回，令被害家屬十分錯愕，今天開記者會籲請重新羈押，同時質疑被無保請回的標準為何？

據了解，案發地點在八里區中山路1家鐵皮屋檳榔攤附設的食堂，老闆娘平常會煮簡單菜色，供附近勞工朋友用低廉價格聚在一起吃飯。9日晚間9時許，共約10餘人分成2桌吃飯、聊天、喝酒，客人之間不一定互相熟識。

當時有2名砂石車司機與游姓粗工同桌，其中1名司機質疑游男為何私自動他的錢包，為此發生爭執。54歲陳姓司機見狀出面勸架，結果游男竟拿起桌上的剪刀刺向陳男頭部再抽出，警方獲報趕抵逮捕游男，救護人員檢視陳男頭部只有1個小傷口，趕緊送往淡水馬偕醫院急診。

游男警詢後，10日依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署，檢察官當天聲請羈押，法院開庭後裁定無保請回。陳姓被害司機的27歲長子目前是碩士2年級學生，他說9日晚間10時許趕抵醫院，醫生說他父親到院時瞳孔放大、頭骨被刺穿，腦漿外流，有極大風險在手術中死亡，術後也很可能成為植物人，目前狀況隨時可能離世，家屬當下決定不急救，讓他慢慢安詳離開。

結果事發2天後，被害人同事看見游嫌在八里街上騎車，家屬詢問警方才知道他被無保請回，全家人聞訊都很難接受。陳姓司機兒子說，年初才跟父親說自己快要畢業了，但他已經沒法參加畢業典禮。

陳姓司機的兒子今天下午開記者會，他說藝人王大陸涉嫌教唆傷害便需要500萬元交保候傳，游姓嫌犯拿剪刀企圖殺人卻無保請回還能在外面逍遙自在，令家屬非常難以接受，因此他建請院檢重新重視此案、重新羈押，同時他也很想知道重罪嫌犯可以被裁定無保請回的理由和標準為何？

他還說，父親的生命正在慢慢失去，命危住在加護病房已經6天仍不願離開，昏迷指數3，「我知道父親在等待正義，用他的命來換取社會上真正的正義，希望這種憾事不要再發生在其他人身上。」

今天媒體據此詢問士林地方法院，目前尚無正面回應，此外，士林地檢署有意提出抗告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓砂石車司機遭人用剪刀刺穿頭骨，送抵醫院時瞳孔放大、腦漿外流，家屬轉述醫生認為有極大風險在手術中死亡，術後也很可能成為植物人。家屬當下決定不急救，目前他在加護病房已6天，昏迷指數3。圖／家屬提供
陳姓砂石車司機遭人用剪刀刺穿頭骨，送抵醫院時瞳孔放大、腦漿外流，家屬轉述醫生認為有極大風險在手術中死亡，術後也很可能成為植物人。家屬當下決定不急救，目前他在加護病房已6天，昏迷指數3。圖／家屬提供
新北市1名砂石車司機9日吃飯時勸架，遭人用剪刀刺穿頭骨，救護人員當時檢視陳男頭部只有1個小傷口，趕緊送淡水馬偕醫院急診，但到院時瞳孔放大、腦漿外流，目前命危住加護病房，昏迷指數3。記者林昭彰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新北市1名砂石車司機9日吃飯時勸架，遭人用剪刀刺穿頭骨，救護人員當時檢視陳男頭部只有1個小傷口，趕緊送淡水馬偕醫院急診，但到院時瞳孔放大、腦漿外流，目前命危住加護病房，昏迷指數3。記者林昭彰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新北市1名砂石車司機9日勸架時遭人用剪刀刺穿頭骨，送醫命危。47歲游姓嫌犯則被士林地檢署依殺人未遂聲押，法院裁定無保請回，令被害家屬十分錯愕。今天被害人兒子開記者會籲請重新羈押，同時質疑被無保請回的標準為何？記者林昭彰／攝影
新北市1名砂石車司機9日勸架時遭人用剪刀刺穿頭骨，送醫命危。47歲游姓嫌犯則被士林地檢署依殺人未遂聲押，法院裁定無保請回，令被害家屬十分錯愕。今天被害人兒子開記者會籲請重新羈押，同時質疑被無保請回的標準為何？記者林昭彰／攝影

八里 殺人未遂

延伸閱讀

酒後嫌友「嘴秋」暴怒 新北男持剪刀猛刺友頭部

影／誇張！高雄4輛砂石車一起闖紅燈　網酸：GDP通過讓一下

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突　王爸爸急切割　

王大陸涉殺人未遂！3部戲2部電影全泡湯　事業嚴峻危機

相關新聞

「檢查太久心情不好」 金門男駕船拒檢挾持岸巡遭判3個月

金門一名王姓男子去年12月駕駛小船返港時，遭岸巡人員攔檢，為逃避打開密艙檢查，竟忽然發動引擎將4名岸巡人員強行載出海，導...

影／八里粗工涉嫌殺人獲法院裁定無保請回 被害家屬質疑「標準為何？」

新北市八里區1名砂石車司機9日勸架時遭人用剪刀刺穿頭骨，送醫命危。47歲游姓嫌犯則被士林地檢署依殺人未遂聲押，法院裁定無...

北市女100萬要投資 警2度攔詐...喊「信我一次」順利逮車手

胡姓女子誤信詐騙集團假投資陷阱，到銀行臨櫃提領100萬現金欲投資股票，由於金額龐大，銀行詢問認定怪異，通知警方到場，警方...

「雙桶屍案」徐德益棄屍罪定讞 死刑撤銷發回更審

男子徐德益等人殺人後裝桶棄屍，一、二審均判處死刑，最高法院日前就其犯2個遺棄屍體罪部分，各判處有期徒刑2年2月定讞；殺人...

小編離職前刪臉書、IG貼文 辯按讚數低…法官打臉判3月

李姓女子任職台南室內設計公司，掌管臉書及IG社群媒體運作，離職前夕偷刪知識、作品文章及限時動態共7則而挨告，她辯稱有著作...

台中男想偷賣保育蜂鷹標本遭搜索 貨源來自南投工作室

台中曹姓男子花5萬元向南投某標本工作室林姓業者違法購入「東方蜂鷹、鳳頭蒼鷹，穿山甲」等5個保育類野生動物標本，還在臉書發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。