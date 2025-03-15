北市女100萬要投資 警2度攔詐...喊「信我一次」順利逮車手

胡姓女子誤信詐騙集團假投資陷阱，到銀行臨櫃提領100萬現金欲投資股票，由於金額龐大，銀行詢問認定怪異，通知警方到場，警方查詢身分發現胡女有被攔阻詐騙紀錄，好說歹說稱「信我一次」，請她配合跟對方面交，果然順利逮獲詐欺車手劉姓女子，也讓胡女這才相信詐騙陷阱。

松山警方昨天早上9點多獲報，轄內台北富邦銀行有人要提領100萬元，到場了解是最近才攔阻過20萬元現金的胡女，這次疑似又因繼續跟詐騙集團聯繫，再次提領鉅額現金。

警方詢問得知，胡女已跟詐騙集團約好在自己的民生東路五段住處面交取款、簽約股票代操，將計就計，請她「信警察一次」，配合誘騙取款車手，同時派警力在旁埋伏，見車手劉女（26歲）出現大樓，隨即上前逮捕。