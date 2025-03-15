「檢查太久心情不好」 金門男駕船拒檢挾持岸巡遭判3個月

金門一名王姓男子去年12月駕駛小船返港時，遭岸巡人員攔檢，為逃避打開密艙檢查，竟忽然發動引擎將4名岸巡人員強行載出海，導致安檢被迫中斷，後經海巡的巡防艇攔截押解返回；法院審理後，依妨害公務罪判處王男有期徒刑3個月，得易科罰金。此案仍可上訴

根據金門地方法院判決書指出，年約30歲的王男在去年12月2日晚間6時47分駕駛名為「穩轉號」的小船，搭載2名友人自金門金城鎮后豐港出海，並於晚間8時49分返港，海巡署第九岸巡隊水頭安檢所人員依法登船檢查時，發現該船前置物艙無法開啟，疑似擅自改裝為密艙，遂利用手持X光機加強檢查。

就在岸巡人員安檢時，王男突然發動引擎駛離港口，強行將4名岸巡人員載出海，由於海上風浪顛簸，岸巡人員只能緊抓欄杆確保安全，被迫中止檢查。王男的行為造成岸巡執法受阻，並試圖逃避安全檢查。

事件發生後，海巡署第九海巡隊迅速派遣巡防艇攔截，最終在金門烈嶼鄉九宮碼頭東方0.5浬處攔下該船，並將王男及其船隻押回港內調查。案件移送金門地檢署偵辦，檢方認定王男的行為涉及妨害公務及違反國家安全法，向法院聲請簡易判決。

據了解，王男在偵訊時辯稱說，是心情不好，又被檢查太久，才會一時衝動；但王男有多次越界駛入大陸海域的行為，也被移送起訴多次，檢方並未採納他的供詞。