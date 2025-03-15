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「雙桶屍案」徐德益棄屍罪定讞 死刑撤銷發回更審

中央社／ 台北15日電

男子徐德益等人殺人後裝桶棄屍，一、二審均判處死刑，最高法院日前就其犯2個遺棄屍體罪部分，各判處有期徒刑2年2月定讞；殺人罪判處死刑部分，撤銷判決，發回更審。

此外，同案被告林宥廷無期徒刑定讞、王閔正應執行有期徒刑30年確定、趙子真判刑18年6月確定、張集喬判刑17年確定、童睿明判刑12年8月確定、宋文達判刑12年確定。

台中地檢署起訴書指出，徐德益以土地買賣貸款為業，並僱用王閔正，他不滿王男的女友蔡姓少女常阻止王男從事不法，他的女友陳姓少女也與蔡女有嫌隙，且王男欲與蔡女分手。徐德益等人於民國106年5月間以鐵鎚、剪刀殺害蔡女，並將遺體裝入塑膠桶，藏放於徐德益台中市老家。

另外，108年6月間，徐德益涉詐欺案，認為黃姓男子的證詞對其不利，當黃男到地檢署開庭，徐德益等人趁機將其帶往養狗場毆打、注射毒品，隨後槍擊其頭部致死，並將其遺體裝入塑膠桶、以水泥封蓋後棄屍於苗栗縣。警方於109年11月18日尋獲黃男遭棄屍的塑膠桶。

一審的台中地方法院審酌認定徐德益為全案主謀，所為犯情節最重之罪，教化可能性低，犯2個棄屍罪部分各判處2年2月徒刑，犯2個殺人罪部分應量處死刑，褫奪公權終身，可上訴。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。二審認同一審法律見解，仍維持原判。經再上訴，最高法院認為，原審判決就徐德益犯2個棄屍罪的部分無違誤，此部分駁回上訴而定讞；另犯2個殺人罪的部分，則撤銷死刑判決，發回台中高分院更審。

徐德益雙桶屍案。本報記者／翻攝
徐德益雙桶屍案。本報記者／翻攝

棄屍 死刑 殺人

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