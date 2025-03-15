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小編離職前刪臉書、IG貼文 辯按讚數低…法官打臉判3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

李姓女子任職台南室內設計公司，掌管臉書及IG社群媒體運作，離職前夕偷刪知識、作品文章及限時動態共7則而挨告，她辯稱有著作權疑慮，上了法院改口說讚數跟留言都很低才刪文，法官認她未經所有人許可，犯無故刪除他人電腦相關設備電磁紀錄罪處3月。

檢警調查，李女曾於2022年9月至同年11月間任職室內設計公司，負責行銷企畫，並掌有公司臉書及IG帳號、密碼。離職前夕，未經公司之許可，無故刪除其臉書上「第一次裝修什麼都不懂，該怎麼跟設計師討論？」等3篇知識文章，及IG上3則作品文章、1則限時動態，經公司發覺後報警究辦。

她矢口否認無故刪除電磁紀錄犯行，她一開始辯稱，因為這些文章、作品、限時動態有著作權疑慮。法院審理過程中，她改口說，因文章成效不好，讚數跟留言都很低，她才刪除。

台南地院指出，李女以其刪除資料可能涉及抄襲他人，而有著作權疑慮，但她未提出相關證據以實其說，且自陳是因離職才刪除文章。李女也提出公司提供其編輯文章素材對話紀錄，仍難據此認定她所刪除資料均有侵害他人著作權。

台南地院也表示，文章成效如何、是否留在公司社群媒體頁面上，均應由公司為全盤考量，李女於任職期間即知該問題，卻未向公司反應，反於離職前夕刪除公司先前留存在社群媒體資料，顯已屬「未經所有人許可」、「逾越授權範圍」等情況。李女無故刪除他人電腦相關設備電磁紀錄行為，事實明確。

台南地院審酌，李女未經公司同意不得任意刪除，卻利用持有公司臉書及IG帳號、密碼機會，將該社群媒體上相關電磁紀錄全數刪除，致生損害於公司，所為應予非難；考量李女飾詞否認犯後態度，法官認她犯無故刪除他人電腦相關設備電磁紀錄罪處3月，可易科罰金。

台南地院審酌，李女未經公司同意，將公司社群媒體上相關電磁紀錄全數刪除，致生損害於公司，認她犯無故刪除他人電腦相關設備電磁紀錄罪處3月。圖／本報資料照
台南地院審酌，李女未經公司同意，將公司社群媒體上相關電磁紀錄全數刪除，致生損害於公司，認她犯無故刪除他人電腦相關設備電磁紀錄罪處3月。圖／本報資料照

台南 社群媒體 離職

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