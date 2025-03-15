男友獨自上SPA館護膚課 她醋勁大發砸店還毆傷美容師強脫衣

侯姓女子去年間替男友報名蘇姓女美容師的護膚課程，當她得知男友獨自前往上課時醋勁大發，9月6日一早前往SPA館砸店，還強脫蘇女身上衣服，僅剩內衣褲羞辱她。侯女坦承犯行，台南地院認她行為極端惡劣且為累犯，犯傷害罪處6月，可上訴。

檢警調查，侯女曾於2020年間，因不能安全駕駛案件，經雲林地院判處3月確定；又於2023年間，因違反個人資料保護法及傷害案件，經雲林地院分處2月(2次)及3月確定，經合併裁定應執行7月，甫於2023年12月易科罰金執行完畢。

她因不滿舊識蘇女言行，去年9月6日8時36分許，前往蘇女台南住所及經營美容美體SPA館，持酒瓶毀損SPA館玻璃門後侵入店內，再持櫃台上麥克風架毀損店內保養品展示櫃2座、材料工作推車、立燈、電視、玻璃櫃門2片及廁所木門等物品。

侯女怒氣未消，甚至出手攻擊蘇女，致蘇女受有頭部外傷併硬腦膜下出血、頭皮及肢體多處擦傷，又強行將她身上衣服脫掉至僅剩內衣褲。蘇女驗傷後提告，侯女被訴毀棄損壞罪、無故侵入住宅罪、傷害罪及強制罪嫌。

法官認為，侯女一行為犯4罪，為想像競合犯，從較重傷害罪處斷，且認她主觀上具有特別惡性，對於刑罰反應力薄弱，加重其刑。

台南地院指出，侯女因細故不滿蘇女，竟於光天化日下強行侵入其住處兼店面，隨手持物品毀壞財物，毆打、拉扯蘇女頭髮，並強脫蘇女的衣物後欲藉此羞辱，目無法紀，行為極端惡劣。

侯女犯後雖坦認犯行，但未主動尋求與蘇女和解、調解機會，迄未就所致損害為任何賠償，造成告訴人生活在恐懼之中，應認犯後態度不佳。法官認侯女犯傷害罪，累犯，處6月，如易科罰金，以2000元折算1日，可上訴。