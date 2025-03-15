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鮑魚大亨棄保潛逃 註銷護照列查緝專刊

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

連一鮑魚前負責人鍾文智。圖／聯合報系資料照片
連一鮑魚前負責人鍾文智。圖／聯合報系資料照片
連一鮑魚前負責人鍾文智被控炒作5檔台灣存託憑證（TDR）套利，被最高法院依證券交易法、洗錢等罪判刑，累計刑度30年5月定讞，但他卻於發監前棄保潛逃，台北地檢署前天對他發布通緝，檢察官昨天也發電子公文給外交部註銷其護照

刑事局昨也將鍾文智列入緊急查緝專刊，與「洗錢教父」涂誠文、「百億賭王」林秉文並列三大金融要犯。鍾文智判刑超過10年，行刑權時效長達40年，直到2065年為止。

鍾文智炒作新加坡掛牌上市的「大陸江蘇揚子江船業控股有限公司」在台發行存託憑證TDR，還有超級、明輝、特藝石油等多檔TDR，獲利4億7千多萬元，被台灣高等法院重判17年6月徒刑。

鍾文智財力雄厚，曾擁有超跑車隊，他過去冒用他人護照出境，理由是要處理「柬埔寨土地問題」，也因炒股被高院重判，他以受命法官曾參與一審多次審理程序為由，聲請法官迴避，被裁定駁回後，再聲請裁判憲法審查暨暫時處分，但依然遭駁。

鍾文智這些年為避免炒股被定罪，四處奔走請託，不斷透過舉辦研討會、刑法學者發表意見、聲請專家證人鑑定，主張我國未將TDR明文入法，因此TDR並非有價證券，不能適用證交法，連藍綠立委都曾替他提案修證交法，但最終仍闖關失敗，徒勞無功。

鍾文智原佩戴電子手環，去年10月17日期滿，但高等法院未續行科技監控，導致鍾文智屬於失聯狀態，直到檢方傳拘無著，才知悉他已落跑海外。

立委黃國昌表示，鍾文智已是第N個落跑的罪犯，法務部什麼正事都沒做，正義蕩然無存。

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