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詐團專騙印度人 靠餐廳老闆破案

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

檢調抓到莊姓主嫌，依詐欺等罪起訴10人。圖／台中處提供
檢調抓到莊姓主嫌，依詐欺等罪起訴10人。圖／台中處提供
莊姓詐團首腦在台中成立電詐機房，由詐團冒充「FedEx」快遞客服人員，以包裹涉及犯罪誘騙交付財物，鎖定印度民眾詐騙，調查局搜索時欠缺印度通譯，臨時找來印度餐廳老闆協助翻譯印度語，才得以破案。

莊男去年5月才因詐騙案被判刑1年8月，案件尚未確定期間，又重起爐灶成立DMT卡池機房詐騙，再透過虛擬資產錢包向各詐團收受報酬，台中地檢署今年1月依詐欺、組織等罪起訴莊男共10人。

調查局指出，莊男在北屯區設立「勤指中心」，與詐團話務機房介接，提供語言選擇及故障排除等客服，再於台中市洲際棒球場、西區各地社區大樓內，設置DMT卡池機房，由勤指中心遙控卡池機房成員測試門號、對接通訊及抽換各國SIM卡。

去年9月搜索當天，莊男等人正在提供線路給印地語話務機房詐團人員，冒充「FedEx」快遞客服人員，向印度民眾騙稱「寄出與犯罪有關的包裹，須接受印度電腦犯罪防制部門警察調查」，誘騙印度民眾交付財物。

檢調行動前不清楚被害民眾國籍，執行後才驚覺被害人是印度民眾，在缺乏熟悉印地語文通譯的窘境下，第一時間難以理解詐團用印度話講什麼、騙了誰，話術為何？臨時找來印度餐廳老闆，協助翻譯詐騙音檔破案。

據調查，莊男在北屯區、西區有3座詐騙機房、4座卡池設備、2000多張境外電話卡，不法所得148萬餘4000元，另有7萬多顆泰達幣。

印度 客服 詐騙

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