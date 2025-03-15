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台南88槍擊 主嫌紅龜判10年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

學甲88槍擊案主嫌洪政軍（前中戴墨鏡者）及槍手孔祥志（後中戴墨鏡者）。本報資料照片
學甲88槍擊案主嫌洪政軍（前中戴墨鏡者）及槍手孔祥志（後中戴墨鏡者）。本報資料照片
3年前九合一選舉前發生「台南88槍擊案」，前議員謝財旺服務處與民進黨前中執委郭再欽公司，被槍手持衝鋒槍連開88槍，最高法院依槍砲等罪判策畫者「紅龜」洪政軍10年、槍手孔祥志8年、資助者學甲慈濟宮董事長王文宗6月徒刑（可易科罰金），全案定讞。

同案被告接應者楊展華、郭建彰各判5月得易科罰金之刑、李奇漢恐嚇罪判刑1年；謝俊誠、蔡金郎則無罪確定。

起訴指出，王文宗、謝財旺、郭再欽3人原私交甚篤，因上屆議長選舉，謝財旺接受郭再欽請託，將票投給民進黨籍議員邱莉莉，背棄與王文宗的承諾而交惡。

王文宗邀洪政軍、孔祥志計畫槍擊案，由孔祥志擔任槍手至謝財旺服務處（即台南市議員候選人）、謝財旺之女謝舒凡競選總部、郭再欽公司開槍威嚇。洪政軍因另案被通緝，為規避緝捕，計畫槍擊案後與孔祥志偷渡至大陸藏匿。

2022年11月10日晚間，孔祥志持衝鋒槍朝往郭再欽公司掃射58槍，再對謝舒凡競選總部鐵門掃射30槍。李奇漢於案發後載送孔祥志，幫忙處理犯後換裝衣物，孔祥志再與洪政軍自安平漁港搭漁船偷渡至大陸福建省，2023年1月18日孔祥志、洪政軍於泉州市被大陸警方逮捕、遣送回台。

王文宗案發後二度到大陸與洪政軍見面，並應洪政軍請求，幫忙申辦手機、微信支付，資助洪政軍與孔祥志的日常開銷。郭建彰、楊展華陰知悉洪政軍為通緝犯，仍提供行動電話給洪政軍撥打，藉此隱避洪政軍的蹤跡。

一審依非法持有非制式衝鋒槍、入出國移民法等罪判洪政軍10年徒刑，併科30萬元罰金；孔祥志8年徒刑，併科20萬元罰金；王文宗被依使犯人隱避罪判刑6月，得易科罰金；楊展華、郭建彰各判5月得易科罰金之刑；李奇漢、謝俊誠、蔡金郎無罪。

案件上訴，檢方仍指稱王文宗為幕後指使者，但二審認定罪證不足，除將李奇漢依恐嚇罪改判1年徒刑外，其餘駁回上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴確定。

洪政軍 王文宗 郭再欽

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