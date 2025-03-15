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高市殯葬處涉貪 3技工羈押禁見

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄報導

高雄市殯葬處涉貪遭檢調搜索。圖／取自高雄市殯葬處臉書
高雄市殯葬處涉貪遭檢調搜索。圖／取自高雄市殯葬處臉書
高雄市殯葬處4名技工涉與殯葬業者勾結，以「火化服務費」名目向喪家收紅包，安排插隊火化遺體，檢方前天發動搜索，訊後1人交保，3人裁定羈押禁見。殯葬處回應，已將涉案技工調離現職等候調查，並召開精進檢討會議，預防類似事件再發生。

高市殯葬處涉貪汙遭搜索，殯葬處對此表示，案發後已全面檢視現場登記、排程、撿骨等作業流程，確實發現燒化順序疑似遭調整，有「調爐」狀況。至於是否收受紅包調整插隊，有待檢調釐清。昨天已立即召開精進檢討會議，未來將制定稽核登記簿，每天查核進出爐時間，若與原本排定時間不一致，即要求述明理由。

檢警調查，高雄市殯葬處多名技工疑長期配合殯葬業者及禮儀公司，從喪家支付給禮儀公司的喪葬費用中，視禮儀方案的不同，向喪家收取1千元到3千元不等的的「服務費」（紅包），以便逝者能準時趕上時辰火化。

禮儀業者透露，「紅包」文化是殯葬業界潛規則，因喪家為求吉日吉時火化遺體，多會向服務的禮儀公司要求排定特定時段，但現行火化量能無法滿足喪家需求，遺體火化時辰不一定能按喪家意願，於是發生收紅包插隊火化現象。

火化服務費因包含在治喪費中，多數喪家為親人辦理後事時，應沉浸在痛失親人的痛苦中，並不會特別留意費用流向及用處，只希望能順利為摯愛辦完人生的最後一哩路，禮儀公司基於服務喪家目的，買通技工安排指定火化時間，方便喪家趕在吉日吉時撿骨、封罐以及進塔。

不過高市殯葬處強調「火化量能足夠」，目前高市有23個火化爐，滿爐1天最多能燒96具大體，平常每日則是40至50具。由於火化排定時段固定，民眾又有看農民曆進爐習慣，特定日子常會滿爐。

殯葬處 紅包 遺體

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