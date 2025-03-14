豐邑天坑案鑑定報告吵翻天 法官斥：軍備競賽嗎？

豐邑天坑案因涉貪汙、偷工減料等嫌疑，新竹地院今續行準備程序庭，檢察官與辯護律師當庭多次就鑑定的證據能力爭執不下，讓法官一度駁斥，爭執的意義在哪？鑑定報告已送了4家，若沒有信服的單位，再送5、6家都一樣，「否則只是軍備競賽，看誰送的多？」無助於案件審理推進。

檢察官今天提出，新竹縣政府在說明會中決議委託豐邑調查，後續由縣府列管，調查小組會議也委請公會來做鑑定，證明台北市和台中市土木技師公會的鑑定報告都屬於行政調查，具有證據能力。

辯方反駁說，行政機關自己調查才叫行政調查，該鑑定報告是附近住戶要求，且根據會議決定，並非新竹縣府所囑託的鑑定報告，更非工務處發函要求，且付費人也非行政機關。

檢察官再提，坍塌的原因已有4份鑑定報告，還有2份正進行中，若法院認為台北、台中土木技師公會所鑑定的報告無證據能力，檢方主張，除了交互詰問新北市土木技師公會的鑑定人之外，還要再另外申請鑑定。

對此，辯方回應，尊重檢察官要申請囑託鑑定，「非常同意、無意見」，希望也了解事實的真相，針對證據能力，法院可先裁示有否證據能力，或於判決書交代也行。

檢辯雙方就鑑定報告爭執不下，讓法官當庭表示，各自都有要送的鑑定單位，已經送了4家，若對於單位沒有信服，送5、6家都一樣，除非有共識哪一家的鑑定報告，且不質疑其能力，否則再送都無助於案件進行，只是軍備競賽看誰送的多？她當庭要求檢辯雙方聚焦案件，認定自己所送的鑑定單位，申請傳喚鑑定人即可。

針對辯方再提出的3份私鑑定，檢察官認為「不足格」，原因在於司法院裁判系統無此家資料，也無刑事案件的鑑定實益，鑑定題目與資料等應由法院來裁定提報。目前私鑑定剛開始，若任由被告任意私選，是對檢方的突襲，此案可能成為私選鑑定首件，若無公正性，會減損對法院的信賴。