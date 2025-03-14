鮑魚大亨鍾文智判刑30年5月失聯 北檢通緝今發文註銷護照

連一鮑魚前負責人鍾文智，被最高法院依證券交易法、洗錢罪判刑，累計刑度30年5月定讞，卻傳出失聯，未依規定至派出所報到，台北地檢署檢方拘提無著昨發布通緝。據了解，北檢今已發電子公文給外交部註銷其護照。

鍾文智原配戴電子手環，去年10月17日期滿，台灣高等法院未續行科技監控，被質疑重演國寶集團總裁朱國榮潛逃事件。

台北地檢署指出，檢方接獲鍾文智經最高法院判刑確定，立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法實施限制出境、出海等境管措施，鍾文智最近一次應報到日期為3月10日，協請轄區警分局密切注蒐行蹤。