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鮑魚大亨鍾文智判刑30年5月失聯 北檢通緝今發文註銷護照
連一鮑魚前負責人鍾文智，被最高法院依證券交易法、洗錢罪判刑，累計刑度30年5月定讞，卻傳出失聯，未依規定至派出所報到，台北地檢署檢方拘提無著昨發布通緝。據了解，北檢今已發電子公文給外交部註銷其護照。
鍾文智原配戴電子手環，去年10月17日期滿，台灣高等法院未續行科技監控，被質疑重演國寶集團總裁朱國榮潛逃事件。
台北地檢署指出，檢方接獲鍾文智經最高法院判刑確定，立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法實施限制出境、出海等境管措施，鍾文智最近一次應報到日期為3月10日，協請轄區警分局密切注蒐行蹤。
鍾文智卻未如期至派出所報到，檢方認有逃亡之虞，簽發拘票命警方逕行拘提，但拘提無著，故認有逃亡或藏匿情形發布通緝；今日檢察官已發電子公文給外交部領事事務局註銷其護照。
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