刑事局：台灣2月被詐財損60億元 較1月減少3成6

刑事警察局統計，今年2月詐騙案受理數1萬773件、財損金額60億餘元，分別較1月減少17.9%及36.3%。

刑事局今天上午舉行記者會，指出前5大高發詐欺案類，依序為假投資詐騙20.96%、網路購物詐騙17.24%、假買家騙賣家詐騙8.55%、假交友（投資詐財）詐騙7.68%、假中獎通知詐騙6.02%。

長期位列第一的假投資詐騙案件受理數（2258件）減少34.6%、財損數（35億餘元）減少43.6%，下降幅度最顯著；其次為假交友（投資詐財）詐騙案件受理數（827件）減少25.5%、財損數（9億餘元）減少24.7%；再其次為假買家騙賣家詐騙案件受理數（921件）減少19.8%、財損數（0.9億餘元）減少24%。

至於打擊成效方面，全國警察機關2月查獲詐騙集團391團、3119人，查扣不法利得6億7599萬餘元；攔阻9億2534萬餘元；涉詐網站阻斷2032件、涉詐門號停號206件，涉詐廣告下架1萬1871件。

刑事局提醒，詐騙手法產生變化，假中獎通知詐騙案件受理數較1月增加6%、財損數增加14%。另外，網路購物詐騙2月受理數雖然較1月下降0.2%，但是財損數卻增加5.9%，特別是春節期間（1月25日至2月2日）的受理數更比假投資案件多出7件。刑事局提醒，對於來路不明的中獎通知，務必保持懷疑態度。

刑事局邀請住商不動產企研室經理徐佳馨及被詐騙的已退休銀行李姓女襄理現身記者會分享經驗，近日地面師詐騙橫行，徐佳馨提醒民眾，不要隨便提供房產資料、不要隨便抵押房產與申辦地政異動，至於李姓女襄理雖是銀行高管出身，但仍被假投資陷阱詐騙3千多萬元，她現身說法，要民眾不要輕信投資陷阱。