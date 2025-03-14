高市殯葬處4技工涉收喪家紅包插隊火化 3人羈押禁見1交保

高雄市殯葬處4名技工涉與殯葬業者及禮儀公司勾結，以「火化服務費」為名目暗中向喪家收紅包，方便依時辰安排插隊火化遺體，檢方訊後除1人交保外，其餘3人經高雄地院召開羈押庭，下午4點半裁定3人皆羈押禁見。

據檢警調查，高雄市殯葬處的多名技工疑長期配合殯葬業者及禮儀公司，從喪家支付給禮儀公司的喪葬費用中，以「服務費」為名義向喪家收取費用，視禮儀方案套餐不同支付1到3千元不等的「紅包」，逝者便能準時趕上時辰火化，因多數喪家沉浸在痛失親人的痛苦中，並不會特別留意費用流向及用處，只期能順利為摯愛辦完人生最後一哩路。

高雄地檢署昨指揮法務部調查局南部機動工作站、廉政署南部調查組、保五總隊等單位，帶回10多人訊問，其中3名高雄市殯葬處涉貪的蔡姓、吳姓及洪姓技工遭到檢方聲押，還有一名技工諭令以10萬元交保。