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虐童案上銬女社工遭監院糾正 警署：相關單位檢討策進
監察委員王幼玲、紀惠容今天表示，社工遭上銬案，監院通過糾正警政署、台北市政府警察局及所屬文山二分局，並函請警政署及法務部檢討改進。
去年3月，北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲多男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，檢警為釐清兒福聯盟社工訪查男童記錄是否造假，發動搜索約談，陳姓女社工被上銬的畫面曝光，引發社工界反彈。
警政署表示，尊重監察院糾正意見，收到書面調查報告後，據以要求刑事警察局、台北市警察局等單位，就相關執行程序及違失行為檢討策進；同時要求各單位落實各項刑案偵辦處理流程，強化案件督導審核機制，以維護人民權益。
另警政署指出，本案發生後已通令各警察機關，依法執行拘提、逮捕或解送職務時，應遵守刑事訴訟法、「偵查不公開作業辦法」及「執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法」等相關規定，恪遵偵查不公開及比例原則，審酌被告或犯罪嫌疑人身體、精神狀況、所犯罪名及相對戒護能力妥適使用戒具，並應避免犯嫌遭受媒體拍攝、直接採訪，以保障執勤安全，並兼顧人權維護。
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