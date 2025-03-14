影／台南區長收AI變造不雅照 市刑大組專案小組擴大偵辦
台南市府部分區長近日陸續接獲來自大陸的信件，拆開後發現竟是明顯經過電腦合成的不雅照片，信中還留下聯絡方式，恐嚇意味明顯。台南市警局指出，警方除依規定受理、採證外，立即展開調查，朝恐嚇罪、妨害性隱私及不實性影像罪等罪嫌方向偵辦。
台南市刑警大隊除整合台南市各分局受理此類案件資料，也與其他接獲類似案件的縣市警察局聯繫，並與刑事警察局組成專案小組，擴大調查。
台南市刑大指出，警方對於任何不實資訊及惡意攻擊，均採取零容忍態度，呼籲市民如有接獲相關信件或訊息，應立即向警方通報，共同維護社會秩序與公眾安全。
市刑大表示，寄送不實性影像恐嚇信件，涉刑法恐嚇罪、妨害性隱私及不實性影像罪等罪嫌，可處以5年以下有期徒刑，任何涉及不法行為，檢警均將積極依法偵辦。
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