影／台南區長收AI變造不雅照 市刑大組專案小組擴大偵辦

台南市府部分區長近日陸續接獲來自大陸的信件，拆開後發現竟是明顯經過電腦合成的不雅照片，信中還留下聯絡方式，恐嚇意味明顯。台南市警局指出，警方除依規定受理、採證外，立即展開調查，朝恐嚇罪、妨害性隱私及不實性影像罪等罪嫌方向偵辦。

台南市刑警大隊除整合台南市各分局受理此類案件資料，也與其他接獲類似案件的縣市警察局聯繫，並與刑事警察局組成專案小組，擴大調查。

台南市刑大指出，警方對於任何不實資訊及惡意攻擊，均採取零容忍態度，呼籲市民如有接獲相關信件或訊息，應立即向警方通報，共同維護社會秩序與公眾安全。