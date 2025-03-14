收紅包讓逝者插隊火化 3人被押1人交保…高市殯葬處說話了

高雄市殯葬處4名技工涉與殯葬業者勾結，由業者向喪家收取紅包，方便讓逝者插隊火化，昨天遭檢警搜索約談，訊後3人蔡姓、吳姓及洪姓技工遭聲押，其餘1人10萬元交保。殯葬處今回應，將涉案人員調離現職靜候調查，全力配合調查，力求毋枉毋縱。

殯葬處表示，火化場現行機制是由現場登記人員依預定火化順序及實際報到時間排爐，遇臨時變更、遲到或取消火化時間，會依實際報到情形調配，相關火化資訊皆有即時電子看板揭露，預防類似貪汙事件再發生。

殯葬處說，針對蔡姓等技工遭檢警調查，第一時間就火化場現場登記、排程及撿骨等作業流程再次全面檢視，並將涉案人員調離現職靜候調查，加強檢討易生弊端環節，力求制度健全及預防不法情事發生。