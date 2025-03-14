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影／抓不怕！桃園大型百家樂三度遭破獲 賭資高達1.5億元

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢區中美路二段大樓近期出入複雜，警方發現不單純，立即展開蒐證，赫然發現於前2年2度破獲的職業賭場故態復萌，警方於本月9日晚間11時許，衝進賭場當場逮捕負責人58歲彭男、22名工作人員及36名賭客，共計59人到案，並查扣賭資、籌碼總值約1.5億元及監視設備、發牌機、賭桌等證物。

中壢警分局表示，該賭場前於2023年及2024年已2度遭警方偵破，然業者竟再秘密經營。中壢警分局掌握相關情資後成立專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。經連日蒐證見時機成熟，於9日調派優勢警力強勢攻堅，成功破獲該百家樂職業賭場。

中壢警分局強當場逮捕負責人彭男、22名工作人員及36名賭客，共計59人到案，並查扣賭資、籌碼總值約1.5億元及監視設備、發牌機、賭桌等證物。

中壢警分局長林鼎泰表示，彭男警詢後依刑法賭博罪移送台灣桃園地方檢察署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁處。呼籲賭博不僅危害個人財務與家庭，職業賭場更易衍生暴力討債、黑道介入等治安問題，警方對此絕不容忍，發現即查且查必徹底，民眾若有相關情資，也可主動向警方檢舉，共同維護安全無賭的社會環境。

桃園市中壢區中美路二段大樓近期出入複雜，赫然發現於前2年2度破獲的職業賭場故態復萌，警方於本月9日晚間11時許，衝進賭場當場逮捕負責人58歲彭男、22名工作人員及36名賭客，共計59人到案。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區中美路二段大樓近期出入複雜，赫然發現於前2年2度破獲的職業賭場故態復萌，警方於本月9日晚間11時許，衝進賭場當場逮捕負責人58歲彭男、22名工作人員及36名賭客，共計59人到案。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區中美路二段大樓近期出入複雜，赫然發現於前2年2度破獲的職業賭場故態復萌，警方於本月9日晚間11時許，衝進賭場當場逮捕負責人58歲彭男、22名工作人員及36名賭客，共計59人到案。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區中美路二段大樓近期出入複雜，赫然發現於前2年2度破獲的職業賭場故態復萌，警方於本月9日晚間11時許，衝進賭場當場逮捕負責人58歲彭男、22名工作人員及36名賭客，共計59人到案。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區中美路二段大樓近期出入複雜，赫然發現於前2年2度破獲的職業賭場故態復萌，警方於本月9日晚間11時許，衝進賭場當場逮捕負責人58歲彭男、22名工作人員及36名賭客，共計59人到案，並查扣賭資、籌碼總值約1.5億元及監視設備、發牌機、賭桌等證物。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區中美路二段大樓近期出入複雜，赫然發現於前2年2度破獲的職業賭場故態復萌，警方於本月9日晚間11時許，衝進賭場當場逮捕負責人58歲彭男、22名工作人員及36名賭客，共計59人到案，並查扣賭資、籌碼總值約1.5億元及監視設備、發牌機、賭桌等證物。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區中美路二段大樓近期出入複雜，赫然發現於前2年2度破獲的職業賭場故態復萌，警方於本月9日晚間11時許，衝進賭場當場逮捕負責人58歲彭男、22名工作人員及36名賭客，共計59人到案。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區中美路二段大樓近期出入複雜，赫然發現於前2年2度破獲的職業賭場故態復萌，警方於本月9日晚間11時許，衝進賭場當場逮捕負責人58歲彭男、22名工作人員及36名賭客，共計59人到案。記者翁唯真／翻攝

中壢 桃園地檢署 賭場

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