台中潭子區農會爆疑似賄選 砸2000元計程車資請去投票

台中市各農會代表選舉已於2月15日落幕，檢調接獲檢舉潭子區農會內涉嫌賄選，經查劉姓男子為尋求支持特定人，花了2000多元車資載賴姓代表出面投票，結束又送到雲林進香，檢方以2人涉嫌違反農會法，昨包括證人傳喚4人到案，複訊後均請回。

台中地檢指出，獲報2025年潭子區農會選舉，有會員為求支持特定會員代表能當選，涉嫌以出資提供計程車接送會員至投開票所進行投票作為對價，賄賂具有選舉權的會員。

中檢由檢察官陳東泰指揮警方、調查局，昨13日傳喚一共4人到案，初步釐清劉姓、賴姓男子均為潭子區農會會員，劉為尋求賴支持另名李姓男子能當選代表，由劉要求賴出門投給李，並答應他支付出門到投開票所、結束後南下雲林進香的計程車錢。