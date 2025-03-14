屏東三地門鄉長曾有欽「公務車私用」 判拘役50天緩刑3年

屏東地檢署調查三地門鄉弊案，調查後發現鄉長曾有欽並未涉案，但涉及公車私用，屏東地院審理後依背信罪判處曾有欽拘役50天，緩刑3年，結果不影響其鄉長職務。另前秘書韓志寬及前路燈管理員周維平，涉嫌貪汙治罪條例部分，則另案審結。

檢方調查，韓志寬任職秘書期間，陸續向友人借牌承包鄉公所工程，從中獲取不法利益，並與曾有欽涉嫌洩漏鄉公所相關工程標案內容等給特定廠商，由維平擔任白手套，向得標廠商收取賄款數十萬元。

檢警去年8月兵分多路，搜索3人住所及辦公室，訊問後認為3人涉貪情節重大向法院聲請羈押，後屏東地院裁定曾、韓兩人分別以15萬及10萬元交保，周羈押禁見。偵查過程中，檢方釐清韓利用鄉長的名義向廠商索賄，曾則遭到蒙蔽，因此未依貪汙治罪條例起訴曾，而是依背信罪審理。

不過曾卻利用職務，將公務車當成專屬座車，違反使用規定。屏東地院審理認為，公務車當為鄉內公務之用，鄉長不得私用，曾公餘時使用公務車到成大等學校擔任口試委員，也在休假旅遊使用，共計31次，包括油料、高速公路通行費及租賃費都由公帑支出，損害公庫財產。曾犯後繳回犯罪所得5萬6348元，因此依背信罪判處拘役50日，緩刑3年。