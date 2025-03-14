告發郭智輝涉不法！新黨游智彬被廉政署通知作證 但與郭案無關

新黨副秘書長游智彬等人日前至北檢告發經濟部長郭智輝涉瀆職罪，廉政署日前通知游智彬下周二(18日)上午10點至廉政署說明，據了解，廉政署要問的是另一件案子、並非郭智輝案。

台積電董事長魏哲家本月在白宮與美國總統川普共同宣布，台積電將在美國投資1千億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心。

新黨副秘書長游智彬、青年部副主任譚傳紹、輿情中心主任季節等人本月10日至北檢告發郭智輝違反刑法130公務員廢弛職務釀成災害者，及違反第131條公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益。