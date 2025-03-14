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影／揭露遭AI變造不雅照攻擊 南市區長黃炳元：第一時間傳給太太

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南東區區長黃炳元昨天接獲署名為「共青團」，內容有變造的不雅照片，今天上午挺身召開記者會，他表示是認為對方寄信的目的是要製造恐慌，擔心有人被騙，決定挺身揭露「變造不雅照」的攻擊。

黃炳元說，昨天接到信第一時間馬上傳給太太，因為「怕太太誤會」，但他自認坦蕩並不害怕，後來細想可能也會有其他人接到可能被騙，決定挺身把情況揭露出來「講破說破才不會被騙」，聽說新北也有人收到，對方寄信的目的，應是要製造恐慌，但他本身沒有這樣的行為所以不怕，但還是可能有人會被騙，信上所附的電話也不要打，以免被不當連結。

黃炳元說，幾年前曾爆發區長的line被盜，他之前在其他區服務也有收到信件，這次是收到變造不雅照，隨著科技發展手法日新越益，加上針對公務人員是更惡意的作法，他特別站出來也是要表達身為公務人員更要小心，雖是在基層機關服務但也掌握了政策和民眾的個資要更謹慎小心。

黃炳元說，7、8年前曾帶孩子去參觀廈門大學，有依規定報備事後也有寫報告；其他就沒有和大陸有往來。

台南市東區區長黃炳元昨天接獲署名為「共青團」，內容有變造的不雅照片，並留下聯絡方式暗示「有事好談」，更夾帶「超過處理時間抖音實名舉報」的威脅字眼。

台南市東區區長黃炳元認為對方寄信的目的是要製造恐慌，擔心有人被騙，決定挺身對抗變造不雅照。記者吳淑玲／攝影
台南市東區區長黃炳元認為對方寄信的目的是要製造恐慌，擔心有人被騙，決定挺身對抗變造不雅照。記者吳淑玲／攝影

台南 東區

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