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欠債男上門挑釁喊偏不還...他揮刀怒砍殺19刀 法院殺人未遂改傷害

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園中壢胡姓男子與游男間有債務糾紛，去年9月游到訪時，胡提醒他還錢，詎料游反嗆「你越要討，我就偏不還！」胡氣不過，持藍波刀朝游揮砍，胡兄長聞聲及時阻止，桃園地院審結，變更殺人未遂起訴法條，改依傷害罪判刑10月，可上訴。

合議庭說明，被告審理時坦承犯行，並有卷內事證可稽。公訴意旨雖認被告涉犯殺人未遂罪嫌，經本院審酌告訴人游男指述的事發經過，並無其他佐證，被告手持刀刃長達17公分藍波刀，但告訴人受傷勢位置多數集中四肢、背部等非人體要害或致命部位。

根據卷證內游男身上10餘處的傷勢照片顯示，起訴書所載傷口「深度」，其實是傷口的「長度」，且均為刀刃切劃皮膚造成的切口，並未有刀刃穿刺捅入體內的傷勢，被告胡男在員警據報抵達現場之前，已主動停止持刀揮砍，難認被告是出於殺人犯意，因此變更起訴法條。

合議庭審酌，被告胡男僅因金錢細故貿然持藍波刀揮砍告訴人，造成告訴人受有多處傷害，犯罪手段危險性甚鉅，念在他犯後坦承，態度尚可，被告雖有意願賠償告訴人，但因告訴人要求被告需全盤同意告訴人所述本案事發經過（這部分事實為本院所不採），致迄今無法達成和解，兼衡被告智識程度、生活情況等一切情狀，量處如主文之刑。

起訴指出，40歲胡男不滿游男不還錢，2024年9月2日晚間6時游男到中壢找胡聊天時，胡男談及手頭緊，提醒游要還錢，雙方為此吵架，游竟回嗆「你越討，我就偏不還！」胡惱羞成怒持藍波刀朝游揮砍，游閃避不及被砍19刀，現場血流如注，經胡兄長聞聲出來制止並報警。

中壢胡男不滿欠債游男不還錢，還出言挑釁，一氣之下持藍波刀朝游揮砍，遭檢方依殺人未遂罪起訴，桃園地院審結，根據事證與游的傷勢，改依傷害罪判刑10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
中壢胡男不滿欠債游男不還錢，還出言挑釁，一氣之下持藍波刀朝游揮砍，遭檢方依殺人未遂罪起訴，桃園地院審結，根據事證與游的傷勢，改依傷害罪判刑10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝

中壢 桃園地院 殺人未遂

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