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台南學甲88槍擊案「紅龜」洪政軍判關10年 槍手孔祥志8年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

3年前九合一選舉前夕發生「台南88槍擊案」，前議員謝財旺服務處與民進黨前中執委郭再欽的公司被槍手持衝鋒槍連開88槍，最高法院依槍砲等罪判策畫者「紅龜」洪政軍10年、槍手孔祥志8年、資助者學甲慈濟宮董事長王文宗6月徒刑，可易科罰金，全案定讞。

同案被告接應者楊展華、郭建彰各判5月得易科罰金之刑、李奇漢恐嚇罪判刑1年，謝俊誠、蔡金郎均無罪確定。

檢方起訴指出，王文宗、謝財旺、郭再欽3人原本私交甚篤，因上屆議長選舉，謝財旺接受郭再欽請託將票投給民進黨籍邱莉莉，背棄與王文宗的承諾而交惡。

王文宗便邀洪政軍、孔祥志計畫槍擊案，由孔祥志擔任槍手至謝財旺服務處即為台南市議員候選人、謝財旺之女謝舒凡競選總部、郭再欽的公司開槍威嚇。洪政軍因另案被通緝，為規避躲避緝捕，也計畫槍擊案後與孔祥志偷渡至大陸藏匿。

孔祥志2022年11月10日晚間持衝鋒槍朝往郭再欽公司掃射58槍，再對謝舒凡競選總部鐵門掃射30槍。李奇漢於案發後載送孔祥志，並幫忙處理犯後的換裝衣物等，孔祥志再與洪政軍自安平漁港搭漁船偷渡至大陸福建省，2023年1月18日孔祥志、洪政軍於泉州市被大陸警方逮捕、遣返台灣。

王文宗案發後二度到大陸與洪政軍見面，並應洪政軍請求，幫忙申辦手機、微信支付，資助洪政軍與孔祥志的日常開銷。郭建彰、楊展華則知悉洪政軍為通緝犯，仍提供行動電話給洪政軍撥打，藉此隱避洪政軍的蹤跡，以免被緝獲。

一審依非法持有非制式衝鋒槍、入出國移民法等罪判洪政軍10年徒刑，併科30萬元罰金；孔祥志8年徒刑，併科20萬元罰金；王文宗被依使犯人隱避罪判刑6月，得易科罰金；楊展華、郭建彰各判5月得易科罰金之刑；李奇漢、謝俊誠、蔡金郎無罪。

案件上訴，檢方仍指稱王文宗為幕後指使者，但二審認定罪證不足，除將李奇漢依恐嚇罪改判1年徒刑之外，其餘駁回上訴。最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

學甲88槍擊案主嫌洪政軍（前中戴墨鏡者）及槍手孔祥志（後中戴墨鏡者）。圖／聯合報系資料照片
學甲88槍擊案主嫌洪政軍（前中戴墨鏡者）及槍手孔祥志（後中戴墨鏡者）。圖／聯合報系資料照片

洪政軍 王文宗 郭再欽

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