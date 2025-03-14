影／收到署名「共青團」寄AI變造不雅照 台南區長開記者會：已報警

台南市東區區長黃炳元昨天接獲署名為「共青團」，內容有變造的不雅照片，並留下聯絡方式暗示「有事好談」，更夾帶「超過處理時間抖音實名舉報」的威脅字眼，今天由台灣基進台南市議員李宗霖和黨部主委吳依潔陪同召開記者會， 呼籲公務人員若接到類似手法，一定要勇敢揭露。中共滲透不斷升級，檢調應主動出擊。

黃炳元現身說法表示，昨日在辦公室收到這封信函時，因他在大陸沒有朋友，看到信封與署名就感到疑惑，打開後發現內容後更感荒謬。「經AI變造的不雅照手法粗糙」，且他坦蕩蕩，第一時間是告知太太，同時報告政風室、市府民政局、向第一警分局報案並將相關證據移交檢調單位。

黃炳元說，會迅速召開記者會公開資訊，就是想提醒台灣社會，強調「這不是個人問題，而是所有公職人員都可能面臨的挑戰。」他任公職30多年廉潔自持，沒有做過這種事，就不怕被威脅，上面留的電話也不會打擔心有不法連結，因身為公務人員要更加謹慎，雖只是在基層但畢竟還是掌握到民眾的個資等。

李宗霖呼籲全民站出來勇敢揭露，讓恐嚇無效。他說賴總統提出「應對中國統戰交流策略」，主要是防範主動配合中共的行為，但像這種「被動遭受恐嚇、逼迫配合」的滲透手法，更需要警戒。他更強調，「這次是黃區長，下次可能就換成其他公職人員、企業家、學者、媒體人。我們不能姑息，必須公開揭露這些手段。」

台灣基進台南黨部主委吳依潔則補充，中共滲透有分層級，地方反滲透措施應與中央對接並積極防堵漏洞。她進一步質疑，中共共青團很可能就藏在在台中國學生之中，相關行政機關應積極掌握中國學生的背景資料。吳依潔呼籲「台南市府應思考再現行條例下，有什麼舉措是地方層級上可採取的，市府與市民應共同讓台南這座本土城市成為反滲透的第一道防線」。